Aziz Yıldırım ve Okan Buruk yan yana görüntülenmişti! Yıldırım cephesinden dikkat çeken açıklama

25 Eylül 2024 18:16 - Güncelleme : 25 Eylül 2024 18:21

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'ın, kızı Yaz ile beraber Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile aynı karede yer aldığı bir fotoğraf sosyal medyada paylaşılarak viral oldu.

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Aziz Yıldırım’ın, bir AVM’de kızı Yaz​ ile beraber gezmedeyken, Galatasaray​ teknik direktörü Okan Buruk’la sohbet ettiği esnada çekilen fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu.

Aziz Yıldırım’ın iletişim ekibinden Yıldırım ile Okan Buruk’un o fotoğrafı için açıklama yayınlandı.

AÇIKLAMA GELDİ

Aziz Yıldırım​ cephesinden yapılan açıklama şu şekilde:

“Aziz Yıldırım’ın Okan Buruk​ ile olan fotoğrafı yaklaşık 3 hafta önceden. Başkan kızı Yaz ile birlikte alışveriş yaparken Okan Buruk’a rastlıyorlar, Okan Buruk ayağa kalkıyor, merhabalaşıyorlar. Sonra alışverişe devam ediyorlar, konu bu kadar.”