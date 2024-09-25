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Aziz Yıldırım ve Okan Buruk yan yana görüntülenmişti! Yıldırım cephesinden dikkat çeken açıklama

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
25 Eylül 2024 18:16 - Güncelleme : 25 Eylül 2024 18:21
Aziz Yıldırım ve Okan Buruk yan yana görüntülenmişti! Yıldırım cephesinden dikkat çeken açıklama

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'ın, kızı Yaz ile beraber Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile aynı karede yer aldığı bir fotoğraf sosyal medyada paylaşılarak viral oldu.

Aziz Yıldırım’ın, bir AVM’de kızı Yaz​ ile beraber gezmedeyken, Galatasaray​ teknik direktörü Okan Buruk’la sohbet ettiği esnada çekilen fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu.

Aziz Yıldırım’ın iletişim ekibinden Yıldırım ile Okan Buruk’un o fotoğrafı için açıklama yayınlandı.

AÇIKLAMA GELDİ

Aziz Yıldırım​ cephesinden yapılan açıklama şu şekilde:

“Aziz Yıldırım’ın Okan Buruk​ ile olan fotoğrafı yaklaşık 3 hafta önceden. Başkan kızı Yaz ile birlikte alışveriş yaparken Okan Buruk’a rastlıyorlar, Okan Buruk ayağa kalkıyor, merhabalaşıyorlar. Sonra alışverişe devam ediyorlar, konu bu kadar.”

Aziz Yıldırım'dan Okan Buruk açıklaması! - 1. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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Deniz25 Eylül 2024 18:18

Aynı karede olduklarını görmek biraz garip geldi ama herkesin ailesiyle ve sevdikleriyle zaman geçirmek hakkı var bence.

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