Aziz Yıldırım'ın kızı Yaz'la ilgili ahlaksız paylaşım sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Sapık aranıyor

16 Aralık 2024 07:29 - Güncelleme : 16 Aralık 2024 07:39

Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın kızı Yaz Yıldırı hakkında bir pedofili tarafından yapılan ahlaksız paylaşım ortalığı ayağa kaldırdı. Sadece Fenerbahçeliler değil, tüm taraftar gruplarının tepki gösterdiği olay sonrası sapık hakkında soruşturma başlatıldı.

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Fenerbahçe​ dün akşam sahasında Başakşehir​'i 3-1 mağlup ederken müsabakanı Fenerbahçe'nin efsane başkanlarından Aziz Yıldırım​ da kızı Yaz ile birlikte stattan izledi. Maç öncesi takım ile birlikte seremoniye de çıkan Yaz Yıldırım, futbolcularla ve teknik dirktör Mourinho​ ile de fotoğraf çektirdi.

KORKUDAN HESABINI KAPATTI

Yaz Yıldırım'ın futbolcularla çektirdiği fotoğraflar sosyal medyada haber olurken bir hesap tarafından da paylaşıldı. Bu paylaşıma yapılan ahlak dışı yorum sosyal medyada infiale neden oldu. Yaz'ı hedef alan çirkin bir yoruma imza atan pedofili kullanıcı kısa süre sonra tepkilerden korkarak hesabını kapattı.

TÜM TARAFTAR GRUPLARI BİRLEŞTİ

Hukukçu Fenerbahçeliler Derneği, konuyla ilgili paylaşım yaparak suç duyurusunda bulunulacağını duyurdu. Paylaşımı yapan kişinin kimlik bilgilerinin tespit edildiği ve olay hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenilirken Fenerbahçe camiasının önde gelen avukatları da konuyla ilgili seferber olduğu belirtildi.

Diğer yandan paylaşıma Fenerbahçeli taraftarları yanı sıra Galatasaraylılar da dahil olmak üzere tüm taraftar grupları tepki gösterdi.