Badou Ndiaye, Gaziantep FK ile sözleşme imzaladı

04 Eylül 2024 15:46 - Güncelleme : 04 Eylül 2024 15:47

Gaziantep FK, son olarak Pendikspor forması giyen tecrübeli orta saha oyuncusu Badou Ndiaye ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Transfer çalışmalarına devam eden Gaziantep Futbol Kulübü, orta saha bölgesine önemli bir takviye yaptı.

2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

Gaziantep ekibi, son olarak Pendikspor forması giyen 33 yaşındaki orta saha oyuncusu Badou Ndiaye ile 2 yıllık anlaşma sağladı. Ndiaye, Başkan Memik Yılmaz ve Futbol Şube Sorumlusu Mustafa Kara’nın katılımıyla düzenlenen törende 2 yıllık resmi sözleşmeye imza attı.

GAZİANTEP FK FORMA GİYDİĞİ 7. SÜPER LİG TAKIMI OLDU

Futbola Diambars FC takımında başlayan 33 yaşındaki Ndiaye, kariyerinde Bodo-Glimt, Osmanlıspor, Galatasaray, Stoke City, Trabzonspor, Karagümrük, Al-Ain, Aris, Adana Demirspor ve son olarak Pendikspor'da oynadı.

407 PROFESYONEL MAÇA ÇIKTI

Deneyimli futbolcu, kariyerinde toplam 407 resmi karşılaşmaya çıkarken, 74 gol atıp, 56 kez de asist yaptı.

Ndiaye, Senegal Milli Takımı formasıyla da 31 kez sahaya çıkarak 2 gol atma başarısı gösterdi.