Bafetimbi Gomis'ten dikkat çeken Fenerbahçe açıklaması!

23 Eylül 2024 18:47 - Güncelleme : 23 Eylül 2024 19:01

Bir dönem Galatasaray forması ile Süper Lig'de gol krallığı yaşayan Bafetimbi Gomis kendi ülkesinin medyasına açıklamalarda bulundu. Gomis'in Fenerbahçe sözleri dikkat çekti.

Bir dönem Galatasaray forması giyen Fransız golcü Bafetimbi Gomis ülkesinin medyasına açıklamalarda bulundu. Yıldız golcünün Fenerbahçe hakkında konuşması dikkat çekti.

İşte Bafetimbi Gomis'in açıklamalarından satırbaşları:

"FENERBAHÇE TARAFTARIYDIM"

Türkiye'ye adım atmadan önce Fenerbahçe taraftarı olduğunu ifade eden Bafetimbi Gomis, "Galatasaray’a transfer olmadan önce Fenerbahçe taraftarıydım. Fenerbahçe, beni birçok kez transfer etmek için girişimde bulunmuştu ve benimle iletişime geçen ilk Türk kulübü olduğu için uzaktan da olsa onları takip ediyordum" ifadelerini kullandı.

"YERİME NİANG VE SOW'U ALDILAR"

Fenerbahçe'nin kendisinin yerine transfer ettiği futbolculara dikkat çeken Bafetimbi Gomis, "Fenerbahçe benim yerime önce Marsilya forması giyen Mamadou Niang’ı, sonra da Lille forması giyen Moussa Sow’u transfer etti. İkisi de çok başarılı oldu bu arada… Fenerbahçe’yi her zaman izlemeye devam ettim, ancak Galatasaray’a transfer olup orada oynadıktan sonra, frankofon bir okula sahip olması ve gol sevincimin aslan olması nedeniyle asıl yerimin Galatasaray olduğunu fark ettim." dedi.

"EN ÇOK KUPA KAZANAN KULÜP"

Süper Lig'de, Galatasaray'ın Fenerbahçe'nin biraz daha önde olduğunu açıklayan Bafetimbi Gomis, "Galatasaray, Fenerbahçe’nin üzerinde. Bana göre, Galatasaray biraz daha önde. Çünkü en çok kupa kazanan kulüp ve bu yüzden..." açıklamasını yaptı.

"TÜRKİYE İLE ARAMDA GÜÇLÜ BİR BAĞ VAR"

Türkiye ile arasında çok güçlü bir bağ olduğunu ifade eden Fransız golcü Bafetimbi Gomis, "Galatasaray’da iki yıl içinde birçok kupa kazandım. Türkiye’de son istekleri beni görmek olan pek çok hasta ile görüştüm. Yeni doğan bebeklere, hayvanlara adım verildi, dövmeler yapıldı, arabaların üzerine ismim yazıldı. Türkiye ve Suudi Arabistan ile aramda çok güçlü bir bağ olduğunu söyleyebilirim" dedi.

Bafetimbi Gomis, iki dönem formasını giydiği Galatasaray'da 86 maçta 51 gol atıp 9 asist üretti. Gomis bir kez Süper Lig'de gol kralı olmuştu.