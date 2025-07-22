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Bakan Yerlikaya açıkladı! Tribünde eşit muamele geliyor: Artık zorunlu olacak

Futbol sevenler dikkat! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, protokol tribünlerine girişlerde taraftar kart ve elektronik biletlerin zorunlu olacağını söyledi. Yerlikaya, "Protokol tribünlerine de kim giriyor, kim çıkıyor, bileceğiz." dedi.

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Bakan Yerlikaya açıkladı! Tribünde eşit muamele geliyor: Artık zorunlu olacak
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
22.07.2025
saat ikonu 13:20
|
GÜNCELLEME:
22.07.2025
saat ikonu 13:20

İçişleri Bakanlığının öncülüğünde, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki düzenlenen Spor Güvenliği Değerlendirme Toplantısı’nda konuşan Yerlikaya, temel amaçlarının spor faaliyetlerinde huzuru ve güvenliği sağlamak, şiddet ve düzensizliği önlemek için kararlı adımlar atmak, işbirliğini güçlendirerek etkili spor güvenliği stratejileri geliştirmek olduğunu söyledi.

Bakan Yerlikaya açıkladı! Tribünde eşit muamele geliyor: Artık zorunlu olacak

Gençlere sadece sporun kurallarını değil, sporun ruhunu da öğretmek zorunda olduklarını belirten Yerlikaya, "Bizim medeniyetimizde yiğitlik yalnızca rakibini yenmekle ölçülmez. Medeniyetimizden aldığımız miras, savaş meydanlarında dahi düşmanına saygıyı elden bırakmamıştır. Biz sadece fiziki güvenliği değil, ahlaki güvenliği de korumak zorundayız. Bu sebeple spor güvenliği, bizim için sadece bir güvenlik başlığı değil, aynı zamanda gençlerimize ve halkımızın tüm kesimlerine karşı ortak sorumluluğumuzdur. Buradan bütün genç kardeşlerimize sesleniyorum: Asıl şampiyonluk, kupayı kaldırmakta değil, rakibine saygı gösterdiğin o anda gizlidir." diye konuştu.

Bakan Yerlikaya açıkladı! Tribünde eşit muamele geliyor: Artık zorunlu olacak

olarak en temel görevlerinin, ülkemizin huzur ve güvenini sağlamak olduğuna dikkati çeken Yerlikaya, müsabakalarda, sporun ruhuna yakışır rekabet ortamını tesisi amacıyla tüm ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde hareket ettiklerini vurguladı.

Bakan Yerlikaya açıkladı! Tribünde eşit muamele geliyor: Artık zorunlu olacak

"325 BİN 711 ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİMİZ ÇALIŞTI"

Bakan Yerlikaya, Türkiye'de, 2024-2025 sezonu boyunca 98 bin 118 spor müsabakası gerçekleştiğinin altını çizerek, "Bu müsabakalara, 19 milyon 88 bin vatandaşımız katılım sağladı. 1 milyon 88 bin 546 polisimizin görevlendirme işlemi gerçekleşti. Buna ek olarak, 325 bin 711 özel güvenlik görevlimiz de polislerimizle birlikte omuz omuza çalıştılar. Geçen yıl 510 müsabakada işlem tesis edildi. Olaylara karışan 6 bin 818 şahıs hakkında, 6222 sayılı 'Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun' kapsamında yasal işlem yapıldı." bilgisini verdi.

Bakan Yerlikaya açıkladı! Tribünde eşit muamele geliyor: Artık zorunlu olacak

"KİM GİRİYOR, KİM ÇIKIYOR, BİLECEĞİZ"

Taraftarların maçları "Taraftar Kart" ve elektronik bilet uygulaması sayesinde izlediğini, bu iki sistem sayesinde "Maçı kim, nereden izliyor?" bildiklerini belirten Yerlikaya, "Ancak protokol girişlerinde görevlilerin elinde isim listeleri oluyor. Bu kişiler Taraftar Kart’larını göstermeden, elektronik bilet işletmeden de protokolde maç izleyebiliyorlar. Tüm valilerime de talimat verdim. Hepsi protokol tribününe girmeden önce ya Taraftar Kart’larını sisteme işletmiş olacak ya da elektronik bilet uygulamasıyla maçı izleyecekler. Protokol tribünlerine de kim giriyor, kim çıkıyor, bileceğiz." dedi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, ortak amaçlarının huzurlu bir ortamda spor faaliyetlerini sürdürerek, vatandaşlara bunu daha çok sevdirmek ve Türkiye’nin spor alanındaki marka değerini daha da yukarıya taşımak olduğunu anlattı.

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#içişleri bakanlığı
#futbol federasyonu
#Spor Güvenliği
#Şiddet Önleme
#Taraftar Kontrolü
#Futbol
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