Bakasetas yeniden Süper Lig'e dönüyor! Hasrete dayanamadı

10 Aralık 2024 11:09 - Güncelleme : 10 Aralık 2024 11:20

Ülkesinde Panathinaikos forması giyen Yunan yıldız Bakasetas’ın Süper Lig’e geri dönebileceği öne sürüldü. İşte detaylar...

Bu sezon ligde beklentilerin çok uzağında kalan ve ara transfer çalışmalarına hız veren Trabzonspor​'un eski yıldızı Anastasios Bakasetas​ ile ilgilendiği ortaya çıktı. Süper Lig​'de Alanyaspor​'da da forma giyen ve futboluyla iz bırakan Bakasetas'ın dönüş için istekli olduğu, ilk talebin de Yunan futbolcudan geldiği öne sürüldü.

"ŞENOL GÜNEŞ ONAYLADI"

Sözcü gazetesinde yer anlan haberde, Bakasetas’ın Trabzonspor’a dönmek istediği ve menajerleri aracılığıyla bordo-mavili kulübe haber gönderdiği ifade edildi. Bu talebe Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş’in de olumlu yaklaştığı belirtilirken, transferin kısa süre içinde netleşebileceği bilgisine yer verildi.

BAKASETAS'IN SÜPER LİG KARİYERİ

2019-2020 sezonu öncesi Alanyaspor’a transfer olan Bakasetas, 2021 yılında Trabzonspor’a transfer olmuştu. Bordo-mavili takımda Süper Lig şampiyonluğu ve Türkiye Kupası zaferi yaşayan Yunan orta saha oyuncusu, 2023-24 sezonunun devre arasında ülkesi takımlarından Panathinaikos’a imza atmıştı.