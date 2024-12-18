Ballon d'Or'u alamamıştı! Yılın futbolcusu Real Madrid'den seçildi

18 Aralık 2024 03:55 - Güncelleme : 18 Aralık 2024 03:59

9. FIFA En İyiler Ödülleri'nde Real Madrid forması giyen Vinicius Junior yılın en iyi futbolcusu ödülünün sahibi oldu. İşte diğer ödüllerin sahipleri...

FIFA​ tarafından 2024 yılının en iyilerinin belirlendiği gala gecesi, Katar'ın başkenti Doha​'da düzenlendi. France Football dergisi ile 2010'dan itibaren yürütülen ortaklığın sona ermesinin ardından hayata geçirilen FIFA En İyiler Ödülleri, 9. kez dağıtıldı.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Törende, erkekler ve kadınlarda yılın en iyi futbolcusu, kalecisi, teknik direktörü ve yılın 11'inin yanı sıra en iyi gol, taraftar ve fair-play ödülleri de sahiplerini buldu.

9. FIFA En İyiler Ödülleri için dünyanın dört bir yanındaki futbolseverler FIFA En İyi Erkek 11'i ve FIFA En İyi Kadın 11'i de dahil olmak üzere birçok kategoride oy kullandı.

EN İYİ FUTBOLCU VINICIUS

Yapılan oylama sonucunda Real Madrid oyuncusu Vinicius Jr. yılın en iyi erkek futbolcusu seçildi. Yıldız oyuncu 2024 Ballon d'Or ödülünü alamamıştı.

EN İYİ TEKNİK DİREKTÖR ANCELOTTI

En iyi teknik direktör ödülünü ise Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti​ aldı.

EN İYİ GOL GARNACHO'NUN

FIFA Puskas Ödülü'nü Manchester United'da forma giyen Alejandro Garnacho kazandı.

EN İYİ KADIN FUTBOLCU BONMATI

Barcelona takımında başarılı bir performans gösteren Aitana Bonmati 2024 yılının en iyi kadın futbolcusu seçildi.

Bonmati, Ballon d'Or 2024 ödülüne de layık görülmüştü.