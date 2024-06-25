Barcelona, Acun Ilıcalı'nın yıldızına kanca attı!

25 Haziran 2024 15:49 - Güncelleme : 25 Haziran 2024 15:54

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City forması giyen Jaden Philogene için İspanyol devi Barcelona harekete geçti.

BARCELONA'DAN PHILOGENE HAREKATI

Relevo'da yer alan habere göre; Barcelona, 22 yaşındaki futbolcuya kanca attı. Katalan devinin yüksek maliyeti nedeniyle Nico Williams transferinden vazgeçtiği, Philogene'i satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği iddia edildi.

Acun Ilıcalı, Philogene ile ilgili daha önce yaptığı açıklamada "Bir futbolcu aldım aklın hayalin durur. Bu ismi bir kenara yazın" demişti.

32 MAÇTA 12 GOL-6 ASİST

Hull City ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Jaden Philogene, İngiliz ekibiyle 32 maça çıktı. Genç yıldız bu karşılaşmalarda 12 gol ve 6 asistlik performans gösterdi.

Philogene'nin güncel piyasa değeri 15 milyon Euro civarında gösteriliyor.