Barcelona, Marc Bernal ile sözleşme yeniledi!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
30 Eylül 2024 20:11 - Güncelleme : 30 Eylül 2024 20:13
Barcelona, 17 yaşındaki Marc Bernal ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.
Alman teknik direktör Hansi Flick'in çalıştırdığı Barcelona'da iç transfer yapıldı. LaLiga devi, 17 yaşındaki futbolcu Marc Bernal ile yeninden anlaşma sağladı.
Barcelona, Marc Bernal'ın sözleşmesinin 3 yıl uzatıldığını açıkladı. Öte yandan Marc Bernal'ın sözleşmesindeki serbest kalma bedelinin 500 milyon euro olduğu açıklandı.
Marc Bernal, La Liga'da 3 maça çıktı ve 244 dakika sahada kaldı.
Kaynak: tgrthaber.com
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