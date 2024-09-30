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Barcelona, Marc Bernal ile sözleşme yeniledi!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
30 Eylül 2024 20:11 - Güncelleme : 30 Eylül 2024 20:13
Barcelona, Marc Bernal ile sözleşme yeniledi!

Barcelona, 17 yaşındaki Marc Bernal ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Alman teknik direktör Hansi Flick​'in çalıştırdığı Barcelona​'da iç transfer​ yapıldı. LaLiga​ devi, 17 yaşındaki futbolcu Marc Bernal ile yeninden anlaşma sağladı.

Barcelona, Marc Bernal'ın sözleşmesinin 3 yıl uzatıldığını açıkladı. Öte yandan Marc Bernal'ın sözleşmesindeki serbest kalma bedelinin 500 milyon euro olduğu açıklandı.

Marc Bernal, La Liga'da 3 maça çıktı ve 244 dakika sahada kaldı.

Top Barcelona prospect Marc Bernal agrees new long-term contract - Barca Blaugranes

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Kaynak: tgrthaber.com
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Deniz30 Eylül 2024 20:15

Genç yetenekler hepimizi gururlandırıyor umarım iyi bir futbolcu olur

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