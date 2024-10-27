Barcelonalı Yamal'dan 'Ronaldo' hareketi! Real Madrid tribünlerini 'Calma' sevinci ile çıldırttı

27 Ekim 2024 10:04 - Güncelleme : 27 Ekim 2024 10:07

LaLiga'da oynanan El Clasico'da Barcelona deplasmanda Real Madrid'i 4-0 yenerek adeta dağıttı. Katalan devinin üçüncü golünü atan Lamine Yamal, Real Madrid tribünlerini Cristiano Ronaldo'nun "Calma" sevinciyle kızdırdı.

Barcelona gol oldu yağdı! Real Madrid'i perişan etti

Barcelona gol oldu yağdı! Real Madrid'i perişan etti

İspanya Futbol Ligi LaLiga​'nın 11. haftasında Real Madrid​ ve Barcelona​ kozlarını Santiago Bernabeu'da paylaştı. İlk yarısı golsüz eşitlikle sona eren maçın ikinci yarısı Barcelona'nın resitaline dönüştü. Katalan devi ezeli rakibini Lewandowski (2), Lamine Yamal​ ve Raphinha'nın golleriyle 4-0 yenerken geceye damga vuran anlardan biri de Yamal'ın gol sevinci oldu.

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Barcelona'nın futbol akademisi La Masia'dan yetişen Lamine Yamal kariyerinin ilk El Clasico golünü 78. dakikada kaydeder golün ardından Real Madrid efsanesi Cristiano Ronaldo'nun "Calma" sevincini yaptı. Tribünlere eliyle "sakin olun" şeklinde işareti yapan 17 yaşındaki yıldızın bu anlarda gülümsemesi de gözlerden kaçmadı.

CALMA HAREKETİ NEDİR?

Cristiano Ronaldo 2012-2013 sezonunda Nou Camp'ta oynanan Barcelona-Real Madrid karşılaşmasında takımını 72.dakikada 2-1 öne geçiren golü atmış ve literatüre Calma diye geçen gol sevincini yapmıştı.

Golün hemen ardından Barcelona tribünlerine yerlerine oturmaları konusunda hareket yapan Ronaldo, "Calma calma que yo estoy aqui" yani "Sakin olun, ben buradayım" diye bağırmıştı. Bu hareketin ismi sonrasında Calma (Sakin) olarak anılmaya başlandı.