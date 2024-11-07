Barcelona'nın genç yıldızı Pau Cubarsi kanlar içinde yerde kaldı! Yüzüne 10 dikiş atıldı

07 Kasım 2024 11:57 - Güncelleme : 07 Kasım 2024 12:07

Barcelona'nın genç yıldızı Pau Cubarsi, Kızılyıldız'la oynanan Şampiyonlar Ligi maçında kanlar içinde yer kaldı. 17 yaşındaki Cubarsi, oyuna devam edemedi. Genç yıldıza 10 dikiş atıldı.

Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Kızılyıldız ile Barcelona karşılaşmasında genç oyuncu Pau Cubarsi, büyük bir korku yaşattı.Maçın 65. dakikasında rakip oyuncunun topa müdahalesi sırasında aldığı yüzüne darbe sonrası kanlar içinde yerde kaldı.

OYUNA DEVAM EDEMEDİ

17 yaşındaki oyuncu oyuna devam edemedi. Sonrasında yapılan incelemelerde, oyuncunun darbe sonrası yüzünde önemli bir yara oluştuğu ve yüzünde açılma olduğu tespit edildi.

PİYASA DEĞERİ 40 MİLYON EURO

Maç sonunda Alman teknik direktör Hans Flick, genç oyuncunun durumunun iyi olduğunu ve yüzündeki yaraya 10 dikiş atıldığını belirtti.

NTV'nin haberine göre; Barcelona genç yıldızı, görüntüsünü maç sonunda sosyal medya hesabından paylaşarak "Her şey Barça için" ifadelerini kullandı. Girona altyapsında yetişen savunmacı Cubarsi'nin 40 milyon euro piyasaya değeri var.