Barış Alper Yılmaz'a Avrupa devi talip! Başkan açıkladı

10 Temmuz 2024 10:04 - Güncelleme : 10 Temmuz 2024 10:05

Galatasaray ve milli takımın yıldız futbolcusu Barış Alper Yılmaz, geçirdiği başarılı sezonun ardından EURO 2024'teki performansıyla da dikkatleri üzerine çekmeye devam etti.

Transferde adı dev takımlarla anılan Barış Alper Yılmaz için Ankara Keçiörengücü Başkanı Sedat Tahiroğlu'ndan Akşam Gazetesi'ne gündem olacak açıklamalar geldi.

"YÜZDE 20 PAYIMIZ VAR"

Başkan Sedat Tahiroğlu, Barış Alper Yılmaz'ın bir sonraki satışından yüzde 20 payları olduğunu belirterek "Galatasaray'dan konuyla ilgili görüşme talebi gelmedi" dedi.

"NURİ ŞAHİN İSTİYOR"

Barış Alper Yılmaz'ı isteyen takımlara ilişkin Tahiroğlu, "Liverpool istiyor, Arsenal istiyor diye duyuyorum ama Nuri Şahin'in istediğini kesinlikle biliyorum" ifadelerini kullandı.

Nuri Şahin, geçtiğimiz ay Alman devi Borussia Dortmund'un yeni teknik direktörü olmuştu.

BONSERVİSİ 30 MİLYON EURO

Milli futbolcunun bonservisine dair de fikrini belirten başkan Tahiroğlu, "50 milyon euro fiyatın çıkacağını sanmıyorum. 30 milyon euro civarında bir rakama satılabilir." şeklinde konuştu.

55 MAÇTA 7 GOL-12 ASİST

Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ı 2021-22 sezonu başında Ankara Keçiörengücü'nden 2.1 milyon euro karşılığında transfer etmişti.

Güncel piyasa değeri 17 milyon euro civarında gösterilen milli futbolcu, bu sezon sarı-kırmızılı formayla çıktığı 55 maçta 7 gol atarken 12 de asist yaptı.