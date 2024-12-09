Barış Alper Yılmaz'ın babasından Rey Manaj'a tepki! Seninle tanışacağız

09 Aralık 2024 13:33 - Güncelleme : 09 Aralık 2024 13:44

Galatasaray'ın deplasmanda Sivasspor'u 3-2 yendiği maça Rey Manaj'ın Barış Alper Yılmaz'a yaptığı insanlık dışı faul damg vurmuştu. Manaj'a bir tepki de Barış Alper'in babasından geldi. Yüksel Yılmaz'ın sosyal medyadan paylaştığı mesaj olay oldu!

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray​ 1-0 geriye düştüğü maçta, 12. dakikada 10 kişi kalmasına rağmen deplasmanda Sivasspor​'u 3-2 mağlup etti. Böylece şampiyonluk yolunda çok önemli bir dönemeci kayıpsız geçen sarı-kırmızılı takım takipçisi Fenerbahçe​ ile puan farkını 6'ya çıkararak, zirvedeki yerini perçinledi.

HAKEMDEN SKANDAL KARAR

Maça skoru kadar damga vuran bir diğer olay da 90+6. dakikada Rey Manaj​'ın korner direğinin dibinde vakit geçirmek isteyen Barış Alper Yılmaz​'a yaptığı kasti faul oldu. Vurduğu sert darbe ile önce milli futbolcuyu yere düşüren Manaj ardından yerdeki Barış Alper'in bileğine arkadan bastı.

Pozisyonda yaşadığı acıyla feryat eden Barış Alper, kısa süre sonra sahayı sedyeyle terk ederken hakem Turgut Doman'ın VAR'a çağrılmasına rağmen pozisyonda kırmızı kart çıkarmaması büyük eleştiri konusu oldu.

"MUTLAKA TANIŞACAĞIZ"

Taraflı tarafsız birçok futbolseverin yanı sıra hakem yorumcularının tamamının sakatlamaya yönelik gaddar bir hareket olarak yorumladığı pozisyona Barış Alper Yılmaz'ın babası Yüksel Yıldırım da kayıtsız kalamadı. Instagram'da Barış Alper'i sakatlayan Rey Manaj'a ilginç bir tepki gösteren Yüksel Yıldırım paylaşımında, "Manaj seni görmek ve seninle çok karşılaşmak isterdim. Mutlaka tanışacağız. Ama seninle tanışmak isterim ve de mutlaka tanışacağız. Seni çok seviyorum" ifadelerine yer verdi.