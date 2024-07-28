Barış Alper Yılmaz'ın geleceği netleşti: Galatasaray kararını milli yıldıza bildirdi!
Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın geleceği için kararını verdi. Cimbom, aynı Sacha Boey'de olduğu gibi milli futbolcusunu 30 milyon euronun altında bir rakama satmak istemiyor.
Galatasaray, Barış Alper Yılmaz için planlamasını yaptı. Sarı-kırmızılılar, 24 yaşındaki futbolcusuna gelen tekliflerde Sacha Boey formülünü uygulayacak.
30 MİLYON EURO TALEP EDİLECEK!
Sabah'ta yer alan habere göre; Galatasaray, Barış Alper Yılmaz için 30 milyon euronun altında gelecek teklifleri değerlendirmeye almayacak. Sarı-kırmızılılar, bu kararı milli futbolcuya iletti.
AYRILMAK İÇİN ACELE ETMİYOR
Galatasaray'dan ayrılmak için aceleci olmayan Barış Alper Yılmaz'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı heyecanla beklediği ifade edildi.
Sarı-kırmızılılar, Barış Alper Yılmaz'ın Avrupa arenasında gösterdiği performans sonrası Sacha Boey benzeri bir teklif geleceğine inanıyor.
DEVRE ARASI AYRILIK OLABİLİR
Milli futbolcu böyle bir teklif alması durumunda ara transfer dönemimde takımdan ayrılmasına izin verilecek.
Galatasaray, ocak ayında Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam etmesi halinde Barış'ın sezonu sarı-kırmızılı takımda tamamlama ihtimali daha da artacak.
55 MAÇTA 7 GOL-12 ASİST
Barış Alper Yılmaz geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 55 maça çıkarken 7 gol ve 12 asistlik performans gösterdi.
Güncel piyasa değeri 20 milyon euro civarında gösterilen milli futbolcunun, sarı-kırmızılı takımla olan sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek.