Barış Alper Yılmaz'ın geleceği netleşti: Galatasaray kararını milli yıldıza bildirdi!

28 Temmuz 2024 17:19 - Güncelleme : 28 Temmuz 2024 17:20

Galatasaray, Barış Alper Yılmaz için planlamasını yaptı. Sarı-kırmızılılar, 24 yaşındaki futbolcusuna gelen tekliflerde Sacha Boey formülünü uygulayacak.

30 MİLYON EURO TALEP EDİLECEK!

Sabah'ta yer alan habere göre; Galatasaray, Barış Alper Yılmaz için 30 milyon euronun altında gelecek teklifleri değerlendirmeye almayacak. Sarı-kırmızılılar, bu kararı milli futbolcuya iletti.

AYRILMAK İÇİN ACELE ETMİYOR

Galatasaray'dan ayrılmak için aceleci olmayan Barış Alper Yılmaz'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı heyecanla beklediği ifade edildi.

Sarı-kırmızılılar, Barış Alper Yılmaz'ın Avrupa arenasında gösterdiği performans sonrası Sacha Boey benzeri bir teklif geleceğine inanıyor.

DEVRE ARASI AYRILIK OLABİLİR

Milli futbolcu böyle bir teklif alması durumunda ara transfer dönemimde takımdan ayrılmasına izin verilecek.

Galatasaray, ocak ayında Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam etmesi halinde Barış'ın sezonu sarı-kırmızılı takımda tamamlama ihtimali daha da artacak.

55 MAÇTA 7 GOL-12 ASİST

Barış Alper Yılmaz geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 55 maça çıkarken 7 gol ve 12 asistlik performans gösterdi.

Güncel piyasa değeri 20 milyon euro civarında gösterilen milli futbolcunun, sarı-kırmızılı takımla olan sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek.