Başakşehir, Celje'ye 5-1 mağlup oldu | UEFA Konferans Ligi

24 Ekim 2024 22:06 - Güncelleme : 24 Ekim 2024 22:09

UEFA Konferans Ligi'nde temsilcimiz RAMS Başakşehir, deplasmanda Slovenya ekibi Celje ile kozlarını paylaştı. İstanbul ekibi, rakibine 5-1 mağlup olarak ikinci maçında da puan alamadı.

UEFA Konferans Ligi​'nde deplasmanda Slovenya ekibi Celje'ye konuk olan RAMS Başakşehir​, rakibine 5-1 mağlup olarak ikinci maçında da puanla tanışamadı.

Celje'ye farklı galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Tamar Svetlin, 30. dakikada Ivan Brnic, 34. dakikada Svit Seslar, 51 ve 77. dakikalarda Armandas Kucys kaydetti. Başakşehir'in tek golü 75. dakikada Dimitris Pelkas'tan geldi. Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan​, 78. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyundan atıldı.

Bu sonucun ardından UEFA Konferans Ligi'ndeki ikinci maçından da mağlubiyetle ayrılan Başakşehir, sıfır puanda kaldı. İlk galibiyetini alan Celje ise puanını 3'e yükseltti.

Başakşehir'de teknik direktör Çağdaş Atan, Rapid Wien ile oynadıkları ilk maça göre ilk 11'inde biri zorunlu 3 değişiklik yaptı. Çağdaş Atan, sakatlığı bulunan Serdar Gürler ile Onur Ergün ve Kemen'in yerine Leo Duarte, Ömer Ali Şahiner ve Dimitris Pelkas'a ilk 11'de görev verdi.

Başakşehir'de sakatlığı süren Serdar Gürler ile ismi UEFA listesinde yer almayan yeni transfer Ömer Faruk Beyaz ve Djalo kadroda bulunmadı.

BAŞAKŞEHİRLİ FUTBOLCULAR SİYAH BANTLA SAHAYA ÇIKTI

RAMS Başakşehirli futbolcular, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine yönelik terör saldırısı nedeniyle Celje maçına kollarında siyah bantla çıktı.

Celje ile RAMS Başakşehir karşılaşmasını Türkiye'nin Lübliyana Büyükelçisi Aylin Taşhan da tribünden takip etti. Taşhan, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ve Başakşehirli yöneticilerle protokol tribününden mücadeleyi izledi.

MAÇA İLGİ AZ

Celje ile RAMS Başakşehir arasında oynanan karşılaşmaya taraftarların ilgisi düşük oldu.

Celje Stadı'nda tribünlerde yaklaşık 4 bin taraftar yer aldı. 13 bin 500 kişilik stadyumun büyük bölümü boş kaldı. Celje taraftarları, karşılaşmanın başlama düdüğüyle birlikte stadyum dışında havai fişekler patlattı.

CELJE'DE YAĞIŞ ETKİLİ

İstanbul ekibinin deplasmanda Celje ile oynadığı mücadele öncesinde Celje şehrinde yağış etkili oldu. Dün gece başlayan yağmur, gün boyu sürdü. Yağış maç saatinde de şiddetini arttırarak devam etti.