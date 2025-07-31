Başakşehir Cherno More'yi ağırlıyor | CANLI MAÇ ANLATIMI

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında Başakşehir, Bulgaristan temsilcisi Cherno More'yi konuk edecek. Karşılaşma Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak.

BAŞAKŞEHİR'İN AVRUPA ARENASINDAKİ 64. MAÇI

Bu karşılaşma, Başakşehir'in Avrupa kupalarındaki 64. maçı olacak. Turuncu-lacivertliler, daha önce oynadıkları 63 Avrupa kupası maçında 24 galibiyet, 16 beraberlik ve 23 mağlubiyet elde etti. Bu maçlarda rakip fileleri 92 kez havalandırırken, kendi kalesinde ise 88 gol gördü.

İLK MAÇI 1-0 KAZANDIK

İlk maçı deplasmanda 1-0 kazanan Başakşehir, bu avantajla sahaya çıkacak. Turuncu-lacivertliler, sahadan galibiyetle ayrılması veya beraberlik alması durumunda adını 3. eleme turuna yazdıracak.

BAŞAKŞEHİR-CHERNO MORE MAÇI SAAT KAÇTA?

UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanşı Başakşehir-Cherno More Varna maçı 20:45'te başlayacak. Karşılaşma Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Başakşehir: Muhammed Şengezer, Onur Ergün, Duarte, Hamza, Operi, Berat Özdemir, Yusuf Sarı, Ömer Ali Şahiner, Crespo, Brnic, Nuno Da Costa

Cherno More: Iliev, Donchev, Drobarov, Atanasov, Panov, Teles, Panayotov, Junior, Chandarov, Zlatev, Celso Sidney