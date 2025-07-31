Başakşehir Cherno More'yi ağırlıyor | CANLI MAÇ ANLATIMI

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında Başakşehir, Bulgaristan temsilcisi Cherno More'yi konuk edecek. Karşılaşma Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak.
Bu karşılaşma, Başakşehir'in Avrupa kupalarındaki 64. maçı olacak. Turuncu-lacivertliler, daha önce oynadıkları 63 Avrupa kupası maçında 24 galibiyet, 16 beraberlik ve 23 mağlubiyet elde etti. Bu maçlarda rakip fileleri 92 kez havalandırırken, kendi kalesinde ise 88 gol gördü.
İlk maçı deplasmanda 1-0 kazanan Başakşehir, bu avantajla sahaya çıkacak. Turuncu-lacivertliler, sahadan galibiyetle ayrılması veya beraberlik alması durumunda adını 3. eleme turuna yazdıracak.
UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanşı Başakşehir-Cherno More Varna maçı 20:45'te başlayacak. Karşılaşma Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak.
Başakşehir: Muhammed Şengezer, Onur Ergün, Duarte, Hamza, Operi, Berat Özdemir, Yusuf Sarı, Ömer Ali Şahiner, Crespo, Brnic, Nuno Da Costa
Cherno More: Iliev, Donchev, Drobarov, Atanasov, Panov, Teles, Panayotov, Junior, Chandarov, Zlatev, Celso Sidney