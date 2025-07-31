Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Futbol
Avatar
Editor
 | Yusuf Özgür Bülbül

Başakşehir Cherno More'yi ağırlıyor | CANLI MAÇ ANLATIMI

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında Bulgaristan temsilcisi Cherno More'yi konuk edecek İstanbul Başakşehir, Avrupa'da 64. maçına çıkacak. Büyük maça dair tüm detaylar ve canlı anlatım haberimizde...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
31.07.2025
saat ikonu 18:22
|
GÜNCELLEME:
31.07.2025
saat ikonu 18:34

2. eleme turu rövanşında , Bulgaristan temsilcisi Cherno More'yi konuk edecek. Karşılaşma Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak.

BAŞAKŞEHİR'İN AVRUPA ARENASINDAKİ 64. MAÇI

Bu karşılaşma, Başakşehir'in Avrupa kupalarındaki 64. maçı olacak. Turuncu-lacivertliler, daha önce oynadıkları 63 Avrupa kupası maçında 24 galibiyet, 16 beraberlik ve 23 mağlubiyet elde etti. Bu maçlarda rakip fileleri 92 kez havalandırırken, kendi kalesinde ise 88 gol gördü.

Başakşehir Cherno More'yi ağırlıyor | CANLI MAÇ ANLATIMI

İLK MAÇI 1-0 KAZANDIK

İlk maçı deplasmanda 1-0 kazanan Başakşehir, bu avantajla sahaya çıkacak. Turuncu-lacivertliler, sahadan galibiyetle ayrılması veya beraberlik alması durumunda adını 3. eleme turuna yazdıracak.

BAŞAKŞEHİR-CHERNO MORE MAÇI SAAT KAÇTA?

UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanşı Başakşehir-Cherno More Varna maçı 20:45'te başlayacak. Karşılaşma Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Başakşehir: Muhammed Şengezer, Onur Ergün, Duarte, Hamza, Operi, Berat Özdemir, Yusuf Sarı, Ömer Ali Şahiner, Crespo, Brnic, Nuno Da Costa

Cherno More: Iliev, Donchev, Drobarov, Atanasov, Panov, Teles, Panayotov, Junior, Chandarov, Zlatev, Celso Sidney

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Beşiktaş Shaktar Donetsk Deplasmanında | CANLI MAÇ ANLATIMI
ETİKETLER
#Spor
#UEFA Konferans Ligi
#başakşehir
#Avrupa Kupaları
#Cherno More
#2. Eleme Turu
#Futbol
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.