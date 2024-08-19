Başakşehir, Fenerbahçe futbolcusu Miguel Crespo'yu transfer etti!

19 Ağustos 2024 18:14 - Güncelleme : 19 Ağustos 2024 18:19

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Fenerbahçe, Portekizli orta saha Miguel Crespo'nun Başakşehir Futbol Kulübü'ne transfer olduğunu açıkladı.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"2021-2022 sezonundan itibaren formamızı giyen oyuncumuz Miguel Crespo, Başakşehir Futbol Kulübü’ne transfer olmuştur.

Bugüne kadar formamız altında verdiği emekler için kendisine teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz."

ANLAŞMA 3 YILLIK

Başakşehir'den de Miguel Crespo'nun transferiyle ilgili resmi açıklama geldi.

Turuncu lacivertli kulüpten yapılan duyuruda, Portekizli futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Başakşehir sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Kulübümüz, Portekizli futbolcu Miguel Crespo ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Crespo'ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.