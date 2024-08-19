Başakşehir, Fenerbahçe futbolcusu Miguel Crespo'yu transfer etti!
Son dakika haberi! Süper Lig devi Fenerbahçe, Miguel Crespo'nun Başakşehir'e transfer olduğunu duyurdu.
Fenerbahçe, Portekizli orta saha Miguel Crespo'nun Başakşehir Futbol Kulübü'ne transfer olduğunu açıkladı.
Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklama şöyle:
"2021-2022 sezonundan itibaren formamızı giyen oyuncumuz Miguel Crespo, Başakşehir Futbol Kulübü’ne transfer olmuştur.
Bugüne kadar formamız altında verdiği emekler için kendisine teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz."
ANLAŞMA 3 YILLIK
Başakşehir'den de Miguel Crespo'nun transferiyle ilgili resmi açıklama geldi.
Turuncu lacivertli kulüpten yapılan duyuruda, Portekizli futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Başakşehir sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Kulübümüz, Portekizli futbolcu Miguel Crespo ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Crespo'ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.