Başakşehir futbolcusu Karzev'in yeni durağı Çin Ligi oldu!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
09 Temmuz 2024 00:35 - Güncelleme : 09 Temmuz 2024 00:37
Başakşehir, İsrailli futbolcu Eden Karzev'i Çin Süper Lig takımı Shenzhen Peng City FC'ye kiralık olarak gönderdi.
Turuncu lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Shenzhen Peng City FC'nin "City Football Group" bünyesinde olduğuna dikkati çekildi.
Karzev'in satın alma opsiyonuyla kiralandığı duyurulan açıklamada futbolcuya yeni kulübünde başarı dilendi.
Karzev geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını ülkesinin takımlarından Maccabi Tel Aviv'de kiralık olarak geçirmişti.
Kaynak: tgrthaber.com