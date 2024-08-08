Başakşehir, Iberia deplasmanından istediği sonucu alarak döndü!

08 Ağustos 2024 20:57 - Güncelleme : 08 Ağustos 2024 20:59

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu maçında Başakşehir, Gürcistan takımı Iberia deplasmanında sahaya çıktı.

Mikheil Meskhis Sakhelobis Stadyumu'nda oynanan maçın ilk yarı golsüz tamamlandı. İkinci yarıda da oyuna hakim olan Başakşehir istediği golü 87. dakikada Davidson ile buldu. Karşılaşma bu golle sona ererken Başakşehir, tur kapısını aralamış oldu.

RÖVANŞ İSTANBUL'DA

Bu karşılaşmanın rövanşı 15 ağustos perşembe günü İstanbul'da Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak.

İLK 11'LER

Iberia: Makaridze, Kapanadze, Agyakwa, Jgerenaia, Jinjolava, Kardava, Nonikashvili, Kokhreidze, Tabatadze, Gizo Mamageishvili, Cheickne

Başakşehir: Muhammed Şengezer, Kemen, Duarte, Opoku, Ömer Ali Şahiner, Pelkas, Onur Ergün, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Davidson, Piatek