Başakşehir, La Fiorita'yı 6-1 yendi! Tur kapısı aralandı

25 Temmuz 2024 21:56 - Güncelleme : 25 Temmuz 2024 22:36

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Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda San Marino takımı La Fiorita ile karşılaştı.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan maça ev sahibi takım ilk yarıyı tek kale oynadı.

5. dakika Berkay Özcan, 13. dakika Davidson, 29. dakika Figueiredo ve 43. dakikada Kemen'in ayağından buldukları gollerle Başakşehir ilk yarıyı 4-0 önde kapattı.

İkinci yarıda da oyun hakimiyetini bırakmayan Başakşehir, 49. dakikada Figueiredo ve 71. dakikada Piotek ile 6. golü buldu.

Rakip takımın tek golünü ise 58. dakikada Greco attı.

Maçta kazanan Başakşehir oldu.

ERDOĞAN MAÇI İZLEDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda Başakşehir ile San Marino takımı La Fiorita karşılaşmasını tribünden takip etti.

MAÇA İLGİ AZ

Turuncu-lacivertli takımın sezonu açtığı karşılaşmaya taraftarların ilgisi az oldu. Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşmada tribünlerde yaklaşık 2 bin kişi yer aldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada Başakşehir öne geçti. Sağ kanattan ilerleyen ve ceza sahasına giren Kemen'in altıpas içine gönderdiği top, savunmadan sekip Berkay'ın önünde kaldı. Berkay, yakın mesafeden düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı: 1-0.

13. dakikada Başakşehir ikinci golünü attı. Kaleci Muhammed'in savunma arkasına gönderdiği uzun topu kontrol eden Davidson, ceza sahasına girdi, rakibinden de kurtulan Brezilyalı oyuncu ayak içiyle yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı köşeden ağlara gönderdi: 2-0.

29. dakikada Başakşehir farkı 3'e yükseltti. Duarte'nin savunma arkasına attığı topa hareketlenen Figueiredo, ceza sahasında seken topu kalecinin üzerinden ağlara yolladı: 3-0.

43. dakikada turuncu-lacivertliler 4. golünü buldu. Sol kanattan ceza sahasına giren Pelkas'ın altıpas içine sert gönderdiği top Kemen'e çarpıp ağlara gitti: 4-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı Başakşehir'in 4-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

ikinci yarının detayları birazdan