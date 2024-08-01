Başakşehir, La Fiorita'yı eleyerek bir üst tura yükseldi!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
01 Ağustos 2024 23:16 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 23:34
Temsilcimiz Başakşehir, San Marino takımı La Fiorita'yı 4-0'lık skorla mağlup ederek bir üst tura yükseldi.
Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 1. tur ön eleme maçında San Marino takımı La Fiorita'yı 3-0'lık skorla yenerek yoluna devam etti.
Igor Crescentini Stadyumu'nda oynanan maçta Başakşehir turu getiren gollerin çoğunluğunu ilk yarıda buldu.
13. dakikada Piatek, 31. dakikada Ömer Ali Şahiner ve 35. dakikada Hamza Güreler'in golleriyle ilk yarıyı 3-0 önde kapattı.
İkinci yarı 90+1. dakikada Piatek skoru 4-0'a getiren golü getirerek maçın skorunu tayin etti.
Başakşehir, San Marino takımı La Fiorita'yı toplam skorda 10-1 ile geçerek Konferans Liginde yoluna devam etti.
Kaynak: tgrthaber.com