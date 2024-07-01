Başakşehir, Matchoi Djalo'yu transfer etti
Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
01 Temmuz 2024 15:13 - Güncelleme : 01 Temmuz 2024 15:15
RAMS Başakşehir, Mart ayında ön sözleşme imzaladığı Portekizli futbolcu Matchoi Djalo ile 3 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı.
RAMS Başakşehir, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.
Turuncu-lacivertliler, Mart ayında ön sözleşme imzaladığı 21 yaşındaki Portekizli forvet oyuncusu Matchoi Djalo'yu kadrosuna kattı.
3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI
Konuya ilişkin İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, "Hoş geldin Matchoi Djalo. Kulübümüz, Mart ayında ön sözleşme imzaladığı Portekizli futbolcu Matchoi Djalo ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Matchoi Djalo'ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" denildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı