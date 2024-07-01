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Başakşehir, Matchoi Djalo'yu transfer etti

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
01 Temmuz 2024 15:13 - Güncelleme : 01 Temmuz 2024 15:15
Başakşehir, Matchoi Djalo&#039;yu transfer etti

RAMS Başakşehir, Mart ayında ön sözleşme imzaladığı Portekizli futbolcu Matchoi Djalo ile 3 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı.

RAMS Başakşehir, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Turuncu-lacivertliler, Mart ayında ön sözleşme imzaladığı 21 yaşındaki Portekizli forvet oyuncusu Matchoi Djalo'yu kadrosuna kattı.

3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

Konuya ilişkin İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, "Hoş geldin Matchoi Djalo. Kulübümüz, Mart ayında ön sözleşme imzaladığı Portekizli futbolcu Matchoi Djalo ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Matchoi Djalo'ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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