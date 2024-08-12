Başakşehir'de Ravil Tagir ile yollar ayrıldı: Al Jazira'ya transfer oldu
Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
12 Ağustos 2024 13:32 - Güncelleme : 12 Ağustos 2024 13:33
RAMS Başakşehir, Ravil Tagir'in Birleşik Arap Emirlikleri Pro League takımlarından Al Jazira'ya transfer olduğunu duyurdu.
RAMS Başakşehir'in 21 yaşındaki savunma oyuncusu Ravil Tagir, Birleşik Arap Emirlikleri Pro League ekiplerinden Al Jazira'ya transfer oldu.
İstanbul ekibi transferi resmen duyurdu.
"ANLAŞMA SAĞLANMIŞTIR"
Konuyla ilgili turuncu-lacivertli ekibin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Ravil Tagir'in transferi konusunda Birleşik Arap Emirlikleri Pro League takımlarından Al Jazira ile anlaşmaya varılmıştır. Ravil Tagir'e kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı