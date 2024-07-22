Başakşehir'in Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakibi belli oldu
Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: tgrthaber.com
22 Temmuz 2024 15:38 - Güncelleme : 22 Temmuz 2024 15:39
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Başakşehir, 3. eleme turuna yükselmesi halinde Iberia Tbilisi-Partizani eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3. eleme turunun Kura Çekimi İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleşti.
Yapılan kura çekiminin ardından Başakşehir'in 3. eleme turundaki muhtemel rakibi belli oldu.
BAŞAKŞEHİR KAZANIRSA IBERİA-PARTİZANİ EŞLEŞMESİNİN GALİBİYLE OYNAYACAK
Başakşehir, La Fiorita'yı elemesi halinde Iberia Tbilisi-Partizani eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Konferans Ligi'nde 3. eleme turunda ilk maçlar 8 Ağustos'ta, rövanş karşılaşmaları ise 15 Ağustos'ta oynanacak.
Kaynak: tgrthaber.com