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 | Suat Vilgen

Başlık: Arda Güler'den flaş transfer açıklaması! 'Eğer oynamazsam...'

Real Madrid forması giyen Arda Güler, takımdaki geleceği, hedefleri ve yeni teknik direktörü Xabi Alonso hakkında samimi açıklamalarda bulundu. Xabi Alonso ise genç yıldıza övgüler yağdırdı.

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Başlık: Arda Güler'den flaş transfer açıklaması! 'Eğer oynamazsam...'
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
22.06.2025
saat ikonu 09:53
|
GÜNCELLEME:
22.06.2025
saat ikonu 09:53

FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda ikinci maçında Meksika temsilcisi Pachuca’yla karşılaşmaya hazırlanan Real Madrid’de, genç yıldız Arda Güler kameraların karşısına geçti. Arda, hem kulüpteki geleceği hem de yeni teknik direktörü Xabi Alonso ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Başlık: Arda Güler'den flaş transfer açıklaması! 'Eğer oynamazsam...'

"BÖYLE DEVAM ETMELİYİZ"

Karşılaşmaya dair görüşlerini paylaşan Arda, Pachuca’nın turnuvada yer almasının tesadüf olmadığını belirterek, “Onlar iyi bir takım. Bu turnuvada yer alıyorlarsa iyi bir takım oldukları içindir ancak biz kazanmaya çalışacağız ve hazırız.” ifadelerini kullandı.
Al Hilal maçına da değinen milli futbolcu, “İkinci yarıda daha iyi iş çıkardık. Böyle devam etmeliyiz. Yeni şeyler zaman alır ama elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız” dedi.

Başlık: Arda Güler'den flaş transfer açıklaması! 'Eğer oynamazsam...'

"KENDİMİ DAHA ÖNEMLİ HİSSEDİYORUM"

Real Madrid’in yeni teknik direktörü Xabi Alonso ile kurduğu ilişkiye de değinen Arda Güler, genç çalıştırıcıdan övgüyle bahsetti. “Kendimi daha önemli hissediyorum çünkü sürekli benimle konuşuyor. İlk maçta 45 dakika oynadım, bu yüzden her şey daha iyi görünüyor. İyi hissediyorum çünkü tempoyu kontrol etmeyi seviyor, daha kısa paslar istiyor. Beni bir orta saha oyuncusu olarak görüyor ve bu benim için daha iyi” dedi.

Başlık: Arda Güler'den flaş transfer açıklaması! 'Eğer oynamazsam...'

"HER KUPAYI KAZANMAK İSTİYORUM"

Sezon hedeflerini de paylaşan 19 yaşındaki futbolcu, “Mümkün olduğunca daha çok oynayıp her kupayı kazanmak istiyorum.” dedi. İlk 11’deki durumu hakkında ise “Bunun hakkında konuşmadım ama düzenli oynamaya çalışacağım” ifadelerini kullandı.

Başlık: Arda Güler'den flaş transfer açıklaması! 'Eğer oynamazsam...'

"ŞİMDİLİK AYRILMAYI DÜŞÜNMÜYORUM"

Transfer iddialarına da değinen Arda Güler, geleceği konusunda net ama açık kapı bırakan sözler söyledi: “Şimdilik ayrılmayı düşünmüyorum ama eğer oynamazsam her şeyi düşünürüm. Şu anda tamamen Real Madrid’e odaklanmış durumdayım.” dedi.

Başlık: Arda Güler'den flaş transfer açıklaması! 'Eğer oynamazsam...'

XABI ALONSO: "NE KADAR ÇOK DOKUNURSA O KADAR İYİ OYNAR"

Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso da maç öncesi düzenlenen basın toplantısında Arda Güler hakkında sorulan soruya, “Topa daha yakın olması gereken oyunculardan biri. Ne kadar çok dokunuş yaparsa o kadar iyi oynar. Bir önceki maçta harika iş çıkardı.” sözleriyle yanıt verdi.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Geride kalan sezonda Real Madrid formasıyla 43 resmi maça çıkan Arda Güler, bu karşılaşmalarda 5 gol atarken 9 da asist yaparak takımına önemli katkı sağladı.

ETİKETLER
#real madrid
#arda güler
#xabi alonso
#Transfer Haberleri
#Futbol
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