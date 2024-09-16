Bayern Münih'te Sacha Boey şoku!
Bayern Münih, Sacha Boey'in sol dizinde menisküs yırtığı tespit edildiğini açıkladı. Alman devi, oyuncunun sahalardan uzak kalacağı tarihi de duyurdu. İşte detaylar...
Alman devi Bayern Münih'e geçtiğimiz sezonun devre arasında 30 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Galatasaray'dan transfer ettiği Sacha Boey'den kötü haber geldi.
MENİSKÜS YIRTIĞI TESPİT EDİLDİ
Alman devi, pazar günkü idmanda sakatlanan Fransız sağ bekin sol dizinde menisküs yırtığı tespit edildiğini duyurdu.
2-3 HAFTA SAHALARDAN UZAK KALACAK!
Bayern Münih, Sacha Boey'in birkaç hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.
BONSERVİS REKORU KIRMIŞTI!
Geçtiğimiz sezon devre arası transfer döneminde Galatasaray'dan 30 milyon euro bonservis ücretiyle Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey, Süper Lig'de bonservis rekorunu kırmıştı.
SEZONA HIZLI GİRDİ
Yıldız futbolcu, geçen sezon üst üste yaşadığı sakatlıkların da etkisiyle yeni takımında istediği seviyede forma şansı bulamamıştı. Boey, yeni sezona iyi bir başlangıç yapmıştı.