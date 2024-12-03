BeIN Trio ekibi Fenerbahçe - Gaziantep maçını yorumladı! Tartışmalı pozisyonlar ve flaş penaltı itirazı

03 Aralık 2024 08:39 - Güncelleme : 03 Aralık 2024 08:50

Fenerbahçe'nin 3-1 kazandığı Gaziantep FK'yi 3-1 mağlup ettiği karşılaşmanın tartışmalı pozisyonları beIN Trio ekibi tarafından değerlendirildi. Bahattin Duran, Bülent Yıldırım ve Deniz Çoban, özellikle verilmeyen penaltılar hakkında dikkat çekici tespitlerrde bulundu.

Fenerbahçe​, ezeli rakibi Galatasaray​'ın zirve koltuğunda puan kaybettiği haftayı kayıpsız geçerek kritik bir galibiyeti imza atı. Sarı-Lacivertliler soruca Oğuz Aydın, Becao ve Dzeko ile giderken konuk ekipte Okereke'ni golü yenilgiyi önleyemedi. Ancak maçta yaşanan bazı pozisyonlar spor medyasında ve sosyal medya platformlarında çok tartışıldı. Tartışmalara son nokta ise beIN Sport'ta yayınlanan Bein Trio programında konuldu. İşte Hakem hocaları Bahattin Duran, Bülent Yıldırım ve Deniz Çoban'ın, özellikle verilmeyen penaltılar hakkında dikkat çekici tespitlerde bulundu. İşte yorumlar...

KAMRA AÇISI TARTIŞMA ÇIKARDI

-Osayi-Samuel ceza sahası içinde mi topla oynuyor, penaltı​ kararı gerekir mi?

Bahattin Duran: "O top ele, kola geliyorsa bu pozisyon saha çizgileri içerisinde penaltı diyeceğiz. Topun ele gelip gelmediğini ispat etmek gerekiyor. Bir açıdan ele geliyor gözüküyor. Bir başka açıda ele gelmiyor gözüküyor. "Bülent Yıldırım: "Sekme bile olsa, sol kol yüksekte olduğu için, doğal olmadığı için kol, temas mutlaksa penaltı diyeceğiz. İhlal varsa, gol çizgisi kamerasından saha içinde. Açıları taradığımızda birinde oynama ihtimali varmış gibi görünüyor, birinde ispat edemiyorum. VAR'ın kararına saygı duyuyorum."

Deniz Çoban: "Bir açıdan bakınca ele geldiği fikri oluşmuyor bende. VAR hakemi 4 açıdan izlemiştir bunu. Bir yerde temas gibi gözükürken, diğer yerde farklı gözükebilir. Yanılmıyorsam bir Trabzonspor - Konyaspor maçıydı, böyle çok tartışılan bir elle oynama pozisyonu vardı, kamuoyunun ortak kanaati elle oynama yönündeydi. Bana gösterdiler, VAR ekranı 4'ü bölmüş, en net ele geldi diye gösterilen 2 açı var, başka bir açıda topla kol arasında 1 karış açıklık var."

"TOP OYUNDA DEĞİL"

-İsmail Yüksek'in ceza alanı içinde rakibine yaptığı müdahale penaltı gerektirir mi?

Deniz Çoban: İsmail bastı ve bitti, bastıysa... Top oyuna girmedi.

Bülent Yıldırım: Dikkatsiz bir temas, kontrolsüz temas olsa sarı karttan bahsedebiliriz. Top oyunda olmadığı için penaltı yok. Top oyun dışıyken müdahaleye penaltı diyemeyiz.

Bahattin Duran: İsmail Yüksek, ayağa bastı ama top oyunda değil. Teknik cezadan, penaltıdan bahsedemeyiz.

"VAR NASIL GÖRMEZ"

-Becao'nun Arda'ya müdahalesinde devam kararı doğru mu?

Bülent Yıldırım: İki tane penaltı yaptı Becao, ikisi de kaçtı. Rakibin formasını tutup çekti, top oyundayken rakibine çelme de taktı. VAR

bunu nasıl görmez.

Deniz Çoban: Önce karşılıklı mücadele. Sonra Arda'nın forması yukarı çıktı. Devam kararı yanlış, penaltı gerekir.

Bahattin Duran: Önce ikisi de birbirini tuttu. Becao, ardından ısrarlı bir şekilde çekip formayı tutup çıkarttı. Formayı giymeye çalışırken sportmenlik dışı bir hareket yaparak Becao, rakibini düşürdü. Net bir penaltı.

-Fenerbahçe'nin üçüncü golü öncesi faul var mı?

Bülent Yıldırım: Mert Müldür faul yapıyor. Rakibin ayağına basıyor. Gol iptal edilmeliydi.

Bahattin Duran: Faul var.

Deniz Çoban: Pozisyon faul.