Belediye Başkanı Yılmaz'dan taraftarlara büyük jest! Tam bin 500 bilet

02 Kasım 2024 11:06 - Güncelleme : 02 Kasım 2024 11:09

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Gaziantep’i Süper Lig’de temsil eden Gaziantep Futbol Kulübü’ne desteğini sürdürüyor. Başkan Yılmaz, dün akşam oynanan Göztepe maçında bin 500 bilet hediye etti.

Gaziantep FK ve Hatayspor'un yabancı oyuncuları için karar verildi

Gaziantep FK ve Hatayspor'un yabancı oyuncuları için karar verildi

Gaziantep Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Gaziantep Futbol Kulübü’ne sponsorluk​ desteğinin ardından bir kez daha destek verdi. Yılmaz, kentin marka değeri olan Gaziantep FK’nın evinde oynadığı son iki karşılaşmada bilet​ desteği vererek, kırmızı siyahlı taraftarların yüzünü güldürdü.

"BİN 500 TARAFTARA BİLET HEDİYE EDİLDİ'

Yılmaz, Gaziantep FK’nın Süper Lig’de evinde çıktığı son 2 maçta bin 501 taraftara bilet hediye etti. Yılmaz, desteğini dün akşam yapılan Göztepe maçı öncesinde de sürdürdü.

'DESTEĞİMİZ SÜRECEK'

Bin 500 taraftara bilet hediye ettiklerini aktaran Yılmaz, başvuru yapan bin 500 taraftarla kentin takımını yeşil sahada destekleyeceklerini ifade ederek, “Kentimizin marka değeri olan takımımızın yanında her zaman yer alacağız. Bilet başvurularını aldık. Biletleri Passolig hesaplarına yüklendi. Tüm vatandaşlarımızı da şehrimizin takımına sahip çıkmaya davet ediyorum” dedi.