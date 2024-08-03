Benfica Başkanı Rui Costa, Joao Felix transferi hakkında konuştu! 'Mümkün değil'

03 Ağustos 2024 20:33 - Güncelleme : 03 Ağustos 2024 20:37

Atletico Madrid'de forma giyen Portekizli forvet Joao Felix'in İspanyol takımındaki geleceği belirsizliğini korurken, yıldız oyuncunun adı eski takımı Benfica ile konuşulmaya başlandı.

"BİZİM İÇİN MÜMKÜN DEĞİL"

Portekiz kulübü Benfica'nın başkanı Rui Costa ise bu transferi gerçekleştirmelerinin mümkün olmadığını açıkladı. İspanyol gazetesi AS'a açıklamalarda bulunan kulüp başkanı Rui Costa, "Benfica'nın Atletico'nun istediğini ödemesi mümkün değil. Onu geri getirmek isteriz ama bizim için bu mümkün değil." ifadelerini kullandı.

Atletico Madrid'in Felix'in bonservisi için 60 milyon Euro talep ettiği iddia ediliyor.

SEZON KARNESİ

Joao Felix geçen sezonu Katalan takımı Barcelona forması altında 44 maça çıkarken 10 gol atıp 6 asist üretti.