Benfica Başkanı Rui Costa'dan Joao Mario sözleri! 'Bize çok şey kattı'
Siyah beyazlı takımın transfer döneminde takımına kattığı Joao Mario hakkında eski kulübü Benfica'nın Başkanlığını yürüten Rui Costa açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde Portekiz takımı Benfica'dan kadrosuna kattığı Joao Mario hakkında eski kulüp başkanı Rui Costa açıklama yaptı.
Rui Costa, Joao Mario'nun takıma çok şey kattığının altını çizerek, "Futbolda tanıdığım en olağanüstü oyunculardan, en iyi adamlardan biriydi. Bize çok şey kattı. Şampiyonluk kazandığımız yılda çok etkili oldu ama bağ kopmuştu. Hem biz hem de Mario yollarımızı ayırmanın daha iyi olacağını anladık. Ortada bir şeylerin koptuğu açıkça görülüyordu." ifadelerini kullandı.
BEŞİKTAŞ KARNESİ
Joao Mario, siyah-beyazlı takımda bu sezon 2 maça çıkarken 1 asistlik katkı sağladı.
Bence Joao Mario iyi bir transfer olmuş, siyah beyazlılar bu sezon daha da güçlenecek gibi