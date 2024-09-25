Benfica Başkanı Rui Costa'dan Joao Mario sözleri! 'Bize çok şey kattı'

25 Eylül 2024 18:03 - Güncelleme : 25 Eylül 2024 18:09

Siyah beyazlı takımın transfer döneminde takımına kattığı Joao Mario hakkında eski kulübü Benfica'nın Başkanlığını yürüten Rui Costa açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş​'ın yaz transfer döneminde Portekiz​ takımı Benfica​'dan kadrosuna kattığı Joao Mario​ hakkında eski kulüp başkanı Rui Costa açıklama yaptı.

Rui Costa, Joao Mario'nun takıma çok şey kattığının altını çizerek, "Futbolda tanıdığım en olağanüstü oyunculardan, en iyi adamlardan biriydi. Bize çok şey kattı. Şampiyonluk kazandığımız yılda çok etkili oldu ama bağ kopmuştu. Hem biz hem de Mario yollarımızı ayırmanın daha iyi olacağını anladık. Ortada bir şeylerin koptuğu açıkça görülüyordu." ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ KARNESİ

Joao Mario, siyah-beyazlı takımda bu sezon 2 maça çıkarken 1 asistlik katkı sağladı.