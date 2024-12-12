Benfica'dan beklenmedik sonuç! Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü...

12 Aralık 2024 04:53 - Güncelleme : 12 Aralık 2024 05:17

UEFA Şampiyonlar Ligi 6. haftasında Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün oynadığı maçta Benfica, konuk ettiği İtalyan ekibi Bologna ile golsüz berabere kaldı.