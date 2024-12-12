Benfica'dan beklenmedik sonuç! Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü...
Editör: Şule Altınel / Kaynak: tgrthaber.com.tr
12 Aralık 2024 04:53 - Güncelleme : 12 Aralık 2024 05:17
UEFA Şampiyonlar Ligi 6. haftasında Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün oynadığı maçta Benfica, konuk ettiği İtalyan ekibi Bologna ile golsüz berabere kaldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi 6. haftasında Benfica, turnuvanın zayıf takımlarından Bologna'yı konuk etti. Estádio da Luz'da oynanan karşılaşmada gol sesi çıkmadı ve ekipler sahadan birer puanla ayrıldı.
MİLLİLER İLK 11'DE OYNADI
Portekiz ekibi Benfica'da ilk 11'de maça başlayan milli oyuncularımız Kerem Aktürkoğlu 72, Orkun Kökçü 80 dakika süre aldı.
TURNUVANIN EN ZAYIF TAKIMINA PUAN KAPTIRDI
Beklenmedik bir puan kaybı yaşayan Benfica, 10 puanla 15. sırada yer aldı. Son sıralarda yer alan Bologna ise puanını 2 yaptı.
Benfica, Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Barcelona'yı ağırlayacak. Bologna ise Borussia Dortmund'u konuk edecek.
Kaynak: tgrthaber.com.tr