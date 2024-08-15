Bertuğ Yıldırım İngiltere yolcusu! Norwich City ile anlaşma sağlandı

15 Ağustos 2024 13:57 - Güncelleme : 15 Ağustos 2024 14:00

Geçen sezon başında 5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Hatayspor'dan Fransa temsilcisi Rennes'e transfer olan Bertuğ Yıldırım, İngiltere'ye transfer oluyor.

NORWİCH CİTY 6 MİLYON EURO ÖDEYECEK

Milli golcü, İngiltere Championship takımlarından Norwich City ile anlaşmaya vardı.

İngiliz ekibi, Bertuğ Yıldırım için Rennes'e 6 milyon euro bonservis ödeyecek.

İNGİLTERE'YE GİTTİ

22 yaşındaki golcü oyuncu sağlık kontrollerinden geçmek için İngiltere'ye gitti.

Transfer kısa süre içinde resmen açıklanması bekleniyor.

28 MAÇTA 1 GOL-2 ASİST

Ligue 1 ekibi Rennes'de 28 maça çıkan Bertuğ Yıldırım, 1 gol atarken 2 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 3.5 milyon euro civarında gösterilen milli futbolcunun takımıyla olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona eriyor.