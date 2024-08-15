Bertuğ Yıldırım İngiltere yolcusu! Norwich City ile anlaşma sağlandı
Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: NTV Spor
15 Ağustos 2024 13:57 - Güncelleme : 15 Ağustos 2024 14:00
Fransız ekibi Rennes'te forma giyen milli futbolcu Bertuğ Yıldırım, İngiltere Championship ekiplerinden Norwich City ile anlaştı.
Geçen sezon başında 5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Hatayspor'dan Fransa temsilcisi Rennes'e transfer olan Bertuğ Yıldırım, İngiltere'ye transfer oluyor.
NORWİCH CİTY 6 MİLYON EURO ÖDEYECEK
Milli golcü, İngiltere Championship takımlarından Norwich City ile anlaşmaya vardı.
İngiliz ekibi, Bertuğ Yıldırım için Rennes'e 6 milyon euro bonservis ödeyecek.
İNGİLTERE'YE GİTTİ
22 yaşındaki golcü oyuncu sağlık kontrollerinden geçmek için İngiltere'ye gitti.
Transfer kısa süre içinde resmen açıklanması bekleniyor.
28 MAÇTA 1 GOL-2 ASİST
Ligue 1 ekibi Rennes'de 28 maça çıkan Bertuğ Yıldırım, 1 gol atarken 2 asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 3.5 milyon euro civarında gösterilen milli futbolcunun takımıyla olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona eriyor.
Kaynak: NTV Spor