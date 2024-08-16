16 Ağustos 2024 15:17 - Güncelleme : 16 Ağustos 2024 15:26

Yaz transfer döneminde adı Fenerbahçe ile de anılan Bertuğ Yıldırım'ın İngiltere'ye transferi iptal oldu.

KULÜPLER ANLAŞAMADI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Norwich City ile Rennes arasındaki görüşmeler ödeme planı anlaşmazlığı sebebiyle durdu. Milli golcü Fransa'ya geri dönecek.

Rennes ile Norwich'in genç santrforun transferi için 7 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaştığı iddia edilmişti.

SAKATLIK SORUNU MU VAR?

İngiliz basınından BBC ise çok farklı bir iddia ortaya attı.

İddiaya göre; 22 yaşındaki golcü, dizinde bir sakatlık olması nedeniyle sağlık kontrollerinden geçemedi. Bunun üzerinde Rennes'e geri döndü.

YERİNE TRANSFER YAPILDI

Ligue 1 ekibi, Bertuğ'un Norwich'e gitmesine kesin gözüyle bakarken genç oyuncunun yerine transfer yaptı. Rennes, Norveç ekibi Sarpsborg 08'in 20 yaşındaki golcüsü Henrik Meister'i kadrosuna kattı.

Bertuğ'un Rennes'de kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyor.