Bertuğ Yıldırım'ın İngiltere'ye transferi iptal oldu!
İngiltere Championship ekibi Norwich City'e imza atmak üzere İngiltere'ye giden Bertuğ Yıldırım'da sıcak bir gelişme yaşandı. Milli golcünün transferi iptal oldu. İşte detaylar...
Yaz transfer döneminde adı Fenerbahçe ile de anılan Bertuğ Yıldırım'ın İngiltere'ye transferi iptal oldu.
KULÜPLER ANLAŞAMADI
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Norwich City ile Rennes arasındaki görüşmeler ödeme planı anlaşmazlığı sebebiyle durdu. Milli golcü Fransa'ya geri dönecek.
Rennes ile Norwich'in genç santrforun transferi için 7 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaştığı iddia edilmişti.
SAKATLIK SORUNU MU VAR?
İngiliz basınından BBC ise çok farklı bir iddia ortaya attı.
İddiaya göre; 22 yaşındaki golcü, dizinde bir sakatlık olması nedeniyle sağlık kontrollerinden geçemedi. Bunun üzerinde Rennes'e geri döndü.
YERİNE TRANSFER YAPILDI
Ligue 1 ekibi, Bertuğ'un Norwich'e gitmesine kesin gözüyle bakarken genç oyuncunun yerine transfer yaptı. Rennes, Norveç ekibi Sarpsborg 08'in 20 yaşındaki golcüsü Henrik Meister'i kadrosuna kattı.
Bertuğ'un Rennes'de kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyor.