Beşiktaş - Ankaragücü maçı VAR hakemi Onur Özütoprak olacak

07 May 2024 21:34 - Güncelleme : 07 May 2024 21:38

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş mücadelesinde heyecan dorukta.

Beşiktaş ile MKE Ankaragücü arasındaki kritik maç öncesi merakla beklenen detaylar belli oldu.

Siyah-beyazlıların sahasında konuk edeceği maçta Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak görev yapacak isim, Onur Özütoprak oldu.

Bu kritik maçta teknik heyetlerin ve taraftarların merakla beklediği VAR hakemi, maçın adil ve düzenli bir şekilde yönetilmesi için büyük önem taşıyor.

Bu önemli karşılaşma, futbol severlerin heyecanla beklediği bir mücadele olacak.