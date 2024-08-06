Beşiktaş antrenmanında 2 futbolcu yer almadı!

06 Ağustos 2024 18:42 - Güncelleme : 06 Ağustos 2024 18:49

TFF'de bazı kurulların başkan ve üyeleri açıklandı!

TFF'de bazı kurulların başkan ve üyeleri açıklandı!

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Trendyol Süper Lig'in 1. hafta maçında Samsunspor ile karşılaşacak olan siyah-beyazlılarda sakatlık şoku yaşanıyor.

Giovanni van Bronckhorst önderliğinde bugün yapılan antrenmanın ilk yarım saati basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, 3 gup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı.

2 FUTBOLCU ANTRENMANDA YER ALMADI

Siyah-beyazlıların gerçekleştirdiği antrenmana Omar Colley ve Gedson Fernandes katılmadı. Tedavilerine devam edilen Emrecan Terzi ile Yakup Arda Kılıç da idmanda yer almadı.

Beşiktaş, Samsunspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.