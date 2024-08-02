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Beşiktaş ayrılığı açıkladı: Transfer için anlaşma sağlandı

Editör: Onur Kaya / Kaynak: Tgrthaber.com
02 Ağustos 2024 23:04 - Güncelleme : 02 Ağustos 2024 23:15
Beşiktaş ayrılığı açıkladı: Transfer için anlaşma sağlandı

Son dakika haberi: Beşiktaş, 21 yaşındaki kanat oyuncusu Emrecan Bulut'un Çaykur Rizespor'a transfer olduğunu açıkladı.

Son dakika haberine göre Beşiktaş transferde hareketli saatler geçiriyor. 

EMRECAN BULUT RİZESPOR'A KİRALANDI

Çaykur Rizespor'dan Emirhan Topçu'yu 4 yıllığına renklerine bağlayan Beşiktaş, genç futbolcusu Emrecan Bulut'u da Karadeniz ekibine gönderdi. 21 yaşındaki kanat oyuncusu Çaykur Rizespor'a kiralandı.

Beşiktaş ayrılığı açıkladı: Transfer için anlaşma sağlandı - 1. Resim

BEŞİKTAŞ TRANSFERİ AÇIKLADI

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2024-25 sezonu yaz transfer döneminde Çaykur Rizespor’a geçici transfer olan profesyonel futbolcumuz Emrecan Bulut’un nihai transferi hususunda Çaykur Rizespor’la anlaşmaya varılmıştır.

Emrecan Bulut’a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız."

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Kaynak: Tgrthaber.com
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