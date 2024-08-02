Beşiktaş ayrılığı açıkladı: Transfer için anlaşma sağlandı
Editör: Onur Kaya / Kaynak: Tgrthaber.com
02 Ağustos 2024 23:04 - Güncelleme : 02 Ağustos 2024 23:15
Son dakika haberi: Beşiktaş, 21 yaşındaki kanat oyuncusu Emrecan Bulut'un Çaykur Rizespor'a transfer olduğunu açıkladı.
Son dakika haberine göre Beşiktaş transferde hareketli saatler geçiriyor.
EMRECAN BULUT RİZESPOR'A KİRALANDI
Çaykur Rizespor'dan Emirhan Topçu'yu 4 yıllığına renklerine bağlayan Beşiktaş, genç futbolcusu Emrecan Bulut'u da Karadeniz ekibine gönderdi. 21 yaşındaki kanat oyuncusu Çaykur Rizespor'a kiralandı.
BEŞİKTAŞ TRANSFERİ AÇIKLADI
Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"2024-25 sezonu yaz transfer döneminde Çaykur Rizespor’a geçici transfer olan profesyonel futbolcumuz Emrecan Bulut’un nihai transferi hususunda Çaykur Rizespor’la anlaşmaya varılmıştır.
Emrecan Bulut’a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız."
Kaynak: Tgrthaber.com