Beşiktaş, Başakşehir deplasmanında! Kartal ligde kötü günlere son vermek istiyor! İşte muhtemel 11'ler ve diğer detaylar

10 Kasım 2024 14:06 - Güncelleme : 10 Kasım 2024 14:19

Süper Lig’in 12. haftasında büyük bir heyecan yaşanacak. Başakşehir, evinde Beşiktaş’ı ağırlayacak. İki takım için de kritik olan bu mücadelede, Beşiktaş’ın kadrosunda bazı eksikler bulunuyor. İşte muhtemel 11'ler ve diğer detaylar...

Süper Lig’de üst üste yaşadığı puan kayıplarının ardından Beşiktaş, Başakşehir karşısında moral bulmayı amaçlıyor. Ligde son iki maçında mağlup olan siyah-beyazlılar, sırasıyla Galatasaray’a 2-1 ve Kasımpaşa’ya 3-1 yenildi. Şimdi ise gözler, takımın hücum gücünü artıran Semih Kılıçsoy gibi isimlerde olacak. Sakatlıkları geride kalan Rashica ve Paulista'nın ise Başakşehir’e karşı oynayabilecek durumda olmaları, Beşiktaş için büyük avantaj.

BAŞAKŞEHİR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Başakşehir ile Beşiktaş arasındaki bu heyecan dolu Süper Lig karşılaşması, 10 Kasım Pazar günü saat 19:00’da başlayacak. Mücadele, beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Maçın hakemi Turgut Doman, yardımcılıklarını ise Abdullah Bora Özkara yapacak.

Çağdaş Atan yönetimindeki Başakşehir ise, son dört maçında galip gelememişti. Konyaspor, Eyüpspor, Trabzonspor ve Kayserispor ile berabere kalan Başakşehir, ligde 10 maçta 15 puan topladı ve 8. sırada yer alıyor. Turuncu-lacivertliler, Beşiktaş’ı mağlup ederek kötü gidişe son vermek ve yükselişe geçmek istiyor.

BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11

Beşiktaş için Giovanni van Bronckhorst'un tercih edeceği muhtemel 11 şöyle olacak: Mert, Svensson, Udokhai, Paulista, Masuaku, Al Musrati, Gedson, Rashica, Rafa Silva, Muçi, Semih

İKİ TAKIM DA MORAL ARIYOR

Beşiktaş, ligde geride kalan 10 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti. Rakip filelere 19 gol atarken, kalesinde ise 10 gol gördü. Başakşehir, son 4 maçında galip gelemese de, 10 karşılaşmada 4 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 3 beraberlik aldı. Başakşehir, 15 puanla 8. sırada bulunuyor.

Başakşehir ve Beşiktaş, bu kritik maçla birlikte Süper Lig’deki sıralamalarını etkileyebilecek bir sonuç almak istiyor. Beşiktaş, üst sıralara çıkabilmek için galibiyet ararken, Başakşehir ise galibiyet alarak hem moral bulmak hem de puanını artırmak istiyor.