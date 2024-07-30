Beşiktaş bir dünya yıldızına daha kanca attı! Manchester United'ın sambacısı Antony Kartal oluyor

30 Temmuz 2024 09:40 - Güncelleme : 30 Temmuz 2024 09:44

Teknik direktörlük görevine Hollandalı Giovanni van Bronckhorst'u getiren Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor.

Transfer dönemine hızlı giren Kara Kartal, Ciro Immobile ve Rafa Silva gibi dünya yıldızlarını kadrosuna katarak ses getirmişti.

Siyah-beyazlılar, bir dünya yıldızına daha kanca attı.

BEŞİKTAŞ'TAN ANTONY HAMLESİ

İngiltere ve Fransa'dan gelen haberlere göre; Angel Di Maria'dan olumsuz yanıt alan siyah-beyazlılar, Premier Lig devi Manchester United'da forma giyen 24 yaşındaki Brezilyalı yıldız futbolcu Antony'e kanca attı.

KİRALAMAK İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

Beşiktaşlı yöneticilerin, yıldız futbolcunun menajeriyle görüştüğü ve Sambacı'yı kiralamak için girişimlerde bulunduğu ifade edildi.

Manchester United'ın da kadro planlamasında yer almayan Antony'nin kiralanmasına sıcak baktığı ve oyuncunun Beşiktaş'a transferinin önünü açma yönünde tavır alacağı belirtildi.

DAHA ÇOK FORMA GİYMEK İSTİYOR

İlk hedefi kariyerine United'da devam etmek olan kanat oyuncusu, yeni sezonda daha çok oynayabileceği bir takıma da sıcak bakıyor.

95 MİLYON EURO'YA TRANSFER EDİLMİŞTİ!

Brezilyalı yıldız kanat oyuncusu 2022 Ağustos'ta Hollanda ekibi Ajax'tan 95 milyon euro karşılığında transfer edilmişti.

Antony ödenen yüksek bonservise rağmen beklentilerin çok altında bir performans göstererek gözden düştü.

38 MAÇTA 3 GOL-2 ASİST

Geçtiğimi sezon Manchester United formasıyla 38 maça çıkan Antony, 3 gol atarken, 2 de asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 25 milyon Euro civarında gösterilen yıldız futbolcunun Manchester United ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek.