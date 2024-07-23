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Beşiktaş, Boşnak forvet Gaganica'yı renklerine bağladı!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
23 Temmuz 2024 20:10 - Güncelleme : 23 Temmuz 2024 20:14
Beşiktaş, Boşnak forvet Gaganica&#039;yı renklerine bağladı!

Beşiktaş United Payment Kadın Futbol Takımı, Bosna Hersekli forvet Minela Gacanica'yı transfer etti.

Beşiktaş United Payment Kadın Futbol Takımı, Bosna Hersekli golcü futbolcu Minela Gacanica'yı renklerine bağladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaş United Payment Takımımız, 2024-2025 sezonu transfer çalışmaları kapsamında, Bosna Hersekli milli forvet Minela Gacanica’yı kadrosuna kattı. Minela Gacanica’ya hoş geldin diyor, şanlı formamız ile nice başarılara imza atmasını diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

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Kaynak: tgrthaber.com
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