Beşiktaş, Boşnak forvet Gaganica'yı renklerine bağladı!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
23 Temmuz 2024 20:10 - Güncelleme : 23 Temmuz 2024 20:14
Beşiktaş United Payment Kadın Futbol Takımı, Bosna Hersekli forvet Minela Gacanica'yı transfer etti.
Beşiktaş United Payment Kadın Futbol Takımı, Bosna Hersekli golcü futbolcu Minela Gacanica'yı renklerine bağladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaş United Payment Takımımız, 2024-2025 sezonu transfer çalışmaları kapsamında, Bosna Hersekli milli forvet Minela Gacanica’yı kadrosuna kattı. Minela Gacanica’ya hoş geldin diyor, şanlı formamız ile nice başarılara imza atmasını diliyoruz." ifadeleri yer aldı.
Kaynak: tgrthaber.com