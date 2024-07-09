Beşiktaş, Ciro Immobile transferini bitiriyor: Alacağı maaş belli oldu!
Beşiktaş, Ciro Immobile ile sözleşme şartlarında anlaşma sağladı. İtalyan golcü bugün Lazio'da gerçekleştirilen rutin sağlık testlerine katılmadı. Bu gelişme transferin bitme aşamasına geldiği şeklinde yorumlandı. İşte detaylar...
Yeni sezon kadro planlaması doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, forvete dünyaca ünlü İtalyan golcüyü getirmeye hazırlanıyor.
2 YILLIK ANLAŞMA SAĞLANDI
Sky Italia'da yer alan habere göre; Beşiktaş, İtalyan golcüyle 2 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladı.
Transferin resmiyet kazanması için Lazio Başkanı Claudio Lotito'nun son onayının beklendiği vurgulandı.
6 MİLYON EURO MAAŞ ALACAK!
Siyah-beyazlıların İtalyan golcüye yıllık net 6 milyon euro ücret ödeyeceği ifade edildi.
SAĞLIK KONTROLLERİNE KATILMADI
Gianluca Di Marzio'nun bugün geçtiği haberde, Lazio'da bugün gerçekleştirilen rutin sağlık kontrollerine Ciro Immobile'nin katılmadığını bildirdi.
Siyah-beyazlı taraftarları oldukça heyecanlandıran bu gelişme bu gelişme transferin bitme aşamasına geldiği şeklinde yorumlandı.
43 MAÇTA 11 GOL-1 ASİST
Ciro Immobile, geçtiğimiz sezon Lazio formasıyla 43 maça çıktı ve 11 gol atarken 1 de asist yaptı.
Lazio'ya 2016-17 sezonunda imza atan Ciro Immobile, kariyerinde daha önce Sevilla, Torino, Borussia Dortmund, Juventus, Pescara, Grosseto ve AC Siena formalarını da giydi.