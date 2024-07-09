Beşiktaş, Ciro Immobile transferini bitiriyor: Alacağı maaş belli oldu!

09 Temmuz 2024 16:54 - Güncelleme : 09 Temmuz 2024 17:01

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Yeni sezon kadro planlaması doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, forvete dünyaca ünlü İtalyan golcüyü getirmeye hazırlanıyor.

2 YILLIK ANLAŞMA SAĞLANDI

Sky Italia'da yer alan habere göre; Beşiktaş, İtalyan golcüyle 2 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladı.

Transferin resmiyet kazanması için Lazio Başkanı Claudio Lotito'nun son onayının beklendiği vurgulandı.

6 MİLYON EURO MAAŞ ALACAK!

Siyah-beyazlıların İtalyan golcüye yıllık net 6 milyon euro ücret ödeyeceği ifade edildi.

SAĞLIK KONTROLLERİNE KATILMADI

Gianluca Di Marzio'nun bugün geçtiği haberde, Lazio'da bugün gerçekleştirilen rutin sağlık kontrollerine Ciro Immobile'nin katılmadığını bildirdi.

Siyah-beyazlı taraftarları oldukça heyecanlandıran bu gelişme bu gelişme transferin bitme aşamasına geldiği şeklinde yorumlandı.

43 MAÇTA 11 GOL-1 ASİST

Ciro Immobile, geçtiğimiz sezon Lazio formasıyla 43 maça çıktı ve 11 gol atarken 1 de asist yaptı.

Lazio'ya 2016-17 sezonunda imza atan Ciro Immobile, kariyerinde daha önce Sevilla, Torino, Borussia Dortmund, Juventus, Pescara, Grosseto ve AC Siena formalarını da giydi.