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Beşiktaş, Ciro Immobile transferini bitiriyor: Alacağı maaş belli oldu!

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: tgrthaber.com
09 Temmuz 2024 16:54 - Güncelleme : 09 Temmuz 2024 17:01
Beşiktaş, Ciro Immobile transferini bitiriyor: Alacağı maaş belli oldu!

Beşiktaş, Ciro Immobile ile sözleşme şartlarında anlaşma sağladı. İtalyan golcü bugün Lazio'da gerçekleştirilen rutin sağlık testlerine katılmadı. Bu gelişme transferin bitme aşamasına geldiği şeklinde yorumlandı. İşte detaylar...

Yeni sezon kadro planlaması doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, forvete dünyaca ünlü İtalyan golcüyü getirmeye hazırlanıyor.

2 YILLIK ANLAŞMA SAĞLANDI

Sky Italia'da yer alan habere göre; Beşiktaş, İtalyan golcüyle 2 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladı.

Transferin resmiyet kazanması için Lazio Başkanı Claudio Lotito'nun son onayının beklendiği vurgulandı.

6 MİLYON EURO MAAŞ ALACAK!

Siyah-beyazlıların İtalyan golcüye yıllık net 6 milyon euro ücret ödeyeceği ifade edildi.

Beşiktaş, Ciro Immobile transferini bitiriyor: Alacağı maaş belli oldu! - 1. Resim

SAĞLIK KONTROLLERİNE KATILMADI

Gianluca Di Marzio'nun bugün geçtiği haberde, Lazio'da bugün gerçekleştirilen rutin sağlık kontrollerine Ciro Immobile'nin katılmadığını bildirdi.

Siyah-beyazlı taraftarları oldukça heyecanlandıran bu gelişme bu gelişme transferin bitme aşamasına geldiği şeklinde yorumlandı.

43 MAÇTA 11 GOL-1 ASİST

Ciro Immobile, geçtiğimiz sezon Lazio formasıyla 43 maça çıktı ve 11 gol atarken 1 de asist yaptı.

Lazio'ya 2016-17 sezonunda imza atan Ciro Immobile, kariyerinde daha önce Sevilla, Torino, Borussia Dortmund, Juventus, Pescara, Grosseto ve AC Siena formalarını da giydi.

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Kaynak: tgrthaber.com
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