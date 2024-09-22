Beşiktaş - Eyüpspor maçı muhtemel 11'ler
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
22 Eylül 2024 18:12 - Güncelleme : 22 Eylül 2024 18:15
Trendyol Süper Lig'in 6. hafta maçında Beşiktaş evinde Eyüpspor'u konuk ediyor. İşte karşılaşmanın muhtemel 11'leri...
Trendyol Süper Lig'in 6. hafta maçında siyah-beyazlı takım evinde ligin yeni takımlarından Eyüpspor'u konuk ediyor.
MUHTEMEL 11
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Al-Musrati, Gedson Fernandes, Joao Mario, Rafa Silva, Semih Kılıçsoy, Immobile.
Kaynak: tgrthaber.com