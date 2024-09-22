Beşiktaş, Eyüpspor'u konuk ediyor! Muhtemel 11'ler
Süper Lig'in 6. hafta mücadelesinde Giovanni van Bronckhorst'un Beşiktaş'ı, Arda Turanlı Eyüpspor'u konuk edecek. İşte muhtemel 11'ler...
Trendyol Süper Lig’in 6. haftası, Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin ardından en dikkat çeken karşılaşması olarak gösterilen Beşiktaş - Eyüpspor maçına sahne olacak.
Beşiktaş, ligde oynadığı 4 karşılaşmada 3 galibiyet ve 1 beraberlik yaşadı. Eyüpspor ise çıktığı 5 maçta 2 galibiyet ve 3 beraberlik aldı. İki takım da yenilmezlik unvanıyla maça çıkarken, bu unvanlarını korumayı hedefliyor.
MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Al Musrati, Gedson, Rafa Silva, Joao Mario, Semih Kılıçsoy, Immobile.
Eyüpspor: Berke Özer, Dubois, Robin Yalçın, Claro, Caner Erkin, Melih Kabasakal, Midtsjö, Saiz, Emre Akbaba, Ahmed Kutucu, Thiam.
BEŞİKTAŞ - EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN?
Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu’nda Eyüpspor’u konuk ediyor.
Beşiktaş - Eyüpspor mücadelesini Zorbay Küçük yönetirken yardımcılıklarını Furkan Ürün ve Bahtiyar Birinci yapacak.
Beşiktaş - Eyüpspor karşılaşması 22 Eylül pazar günü saat 20:00’da başlayacak. Zorlu mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
SÜPER LİG'DE İLK RANDEVU
Beşiktaş ile Eyüpspor, Süper Lig tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek.
İki takım daha önce İstanbul Ligi’nde 1935-1936, 1936-1937 ve 1937-1938 sezonlarında 4 kez rakip olurken, bu müsabakaları siyah-beyazlılar kazandı. Beşiktaş ile Eyüpspor son olarak geçtiğimiz yıl Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu’nda karşılaştı ve Beşiktaş sahadan 4-0 galip ayrıldı.