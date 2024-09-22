Beşiktaş, Eyüpspor'u konuk ediyor! Muhtemel 11'ler

22 Eylül 2024 13:50 - Güncelleme : 22 Eylül 2024 13:59

Süper Lig'in 6. hafta mücadelesinde Giovanni van Bronckhorst'un Beşiktaş'ı, Arda Turanlı Eyüpspor'u konuk edecek. İşte muhtemel 11'ler...

Bu hafta Beşiktaş, Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek

Bu hafta Beşiktaş, Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek

Trendyol Süper Lig’in 6. haftası, Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin ardından en dikkat çeken karşılaşması olarak gösterilen Beşiktaş - Eyüpspor maçına sahne olacak.

Beşiktaş, ligde oynadığı 4 karşılaşmada 3 galibiyet ve 1 beraberlik yaşadı. Eyüpspor ise çıktığı 5 maçta 2 galibiyet ve 3 beraberlik aldı. İki takım da yenilmezlik unvanıyla maça çıkarken, bu unvanlarını korumayı hedefliyor.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Al Musrati, Gedson, Rafa Silva, Joao Mario, Semih Kılıçsoy, Immobile.

Eyüpspor: Berke Özer, Dubois, Robin Yalçın, Claro, Caner Erkin, Melih Kabasakal, Midtsjö, Saiz, Emre Akbaba, Ahmed Kutucu, Thiam.

BEŞİKTAŞ - EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu’nda Eyüpspor’u konuk ediyor.

Beşiktaş - Eyüpspor mücadelesini Zorbay Küçük yönetirken yardımcılıklarını Furkan Ürün ve Bahtiyar Birinci yapacak.

Beşiktaş - Eyüpspor karşılaşması 22 Eylül pazar günü saat 20:00’da başlayacak. Zorlu mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

SÜPER LİG'DE İLK RANDEVU

Beşiktaş ile Eyüpspor, Süper Lig tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek.

İki takım daha önce İstanbul Ligi’nde 1935-1936, 1936-1937 ve 1937-1938 sezonlarında 4 kez rakip olurken, bu müsabakaları siyah-beyazlılar kazandı. Beşiktaş ile Eyüpspor son olarak geçtiğimiz yıl Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu’nda karşılaştı ve Beşiktaş sahadan 4-0 galip ayrıldı.