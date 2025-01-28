Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kritik virajda! Avrupa Ligi'nde haftanın hakemleri belli oldu!

28 Ocak 2025 13:24 - Güncelleme : 28 Ocak 2025 13:49

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi grup son maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. İşte maç programı ve temsilcilerimizin maçlarını yönetecek hakemler...

Twente-Beşiktaş maçı hangi kanalda? Avrupa Ligi'nde siyah-beyazlılar için son şans

Twente-Beşiktaş maçı hangi kanalda? Avrupa Ligi'nde siyah-beyazlılar için son şans

UEFA Avrupa Ligi'nde 2024-2025 sezonunun lig usulü oynanan ilk turu 9. hafta maçlarıyla tamamlanacak. Bu arenada mücadele eden Galatasaray ilk 8'e girerek doğrudan, Beşiktaş ve Fenerbahçe ise ilk 16'ya kalarak play-off turuna kalma şansını sürdürüyor.

BEŞİKTAŞ, FENERBAHÇE VE GALATASARAY'IN MAÇLARI SAAT KAÇTA?

30 Ocak Perşembe günü oynanacak maçların ardından ilk 8'e ve play-off'a kalan takımlar belli olacak. Tüm maçlar TSİ 23.00'te başlayacağı son haftada Beşiktaş Hollanda deplasmanında Twente ile; Fenerbahçe, Danimarka deplasmanında Midtjyland ile Galatasaray ise yine Hollanda deplasmanında Ajax ile mücadele edecek.

UEFA AVRUPA LİGİ HAKEMLERİ AÇIKLANDI

Son maçlar öncesi UEFA, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın karşılaşmalarında görev yapacak hakemleri de açıkladı. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre maçlarda görev yapacak hakemler şöyle:

TWENTE - BEŞİKTAŞ

Orta hakem: Szymon Marciniak

Yardımcı hakemler: Tomasz Listkiewicz, Adam Kupsik

VAR: Tomasz Kwiatkowski

AVAR: Pawel Pskit

MIDTJYLAND - FENERBAHÇE

Orta hakem: Luis Godinho

Yardımcı hakemler: Rui Teixeira, Pedro Almeida

VAR: Helder Malheiro

AVAR: Fabio Oliveira Melo

AJAX - GALATASARAY