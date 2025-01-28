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Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kritik virajda! Avrupa Ligi'nde haftanın hakemleri belli oldu!

Editör: Suat Vilgen / Kaynak: UEFA.com
28 Ocak 2025 13:24 - Güncelleme : 28 Ocak 2025 13:49
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kritik virajda! Avrupa Ligi&#039;nde haftanın hakemleri belli oldu!

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi grup son maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. İşte maç programı ve temsilcilerimizin maçlarını yönetecek hakemler...

UEFA Avrupa Ligi'nde 2024-2025 sezonunun lig usulü oynanan ilk turu 9. hafta maçlarıyla tamamlanacak. Bu arenada mücadele eden Galatasaray ilk 8'e girerek doğrudan, Beşiktaş ve Fenerbahçe ise ilk 16'ya kalarak play-off turuna kalma şansını sürdürüyor.

BEŞİKTAŞ, FENERBAHÇE VE GALATASARAY'IN MAÇLARI SAAT KAÇTA?

30 Ocak Perşembe günü oynanacak maçların ardından ilk 8'e ve play-off'a kalan takımlar belli olacak. Tüm maçlar TSİ 23.00'te başlayacağı son haftada Beşiktaş Hollanda deplasmanında Twente ile; Fenerbahçe, Danimarka deplasmanında Midtjyland ile Galatasaray ise yine Hollanda deplasmanında Ajax ile mücadele edecek.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kritik virajda! Avrupa Ligi'nde haftanın hakemleri belli oldu! - 1. Resim

UEFA AVRUPA LİGİ HAKEMLERİ AÇIKLANDI

Son maçlar öncesi UEFA, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın karşılaşmalarında görev yapacak hakemleri de açıkladı. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre maçlarda görev yapacak hakemler şöyle:

TWENTE - BEŞİKTAŞ 

  • Orta hakem: Szymon Marciniak
  • Yardımcı hakemler: Tomasz Listkiewicz, Adam Kupsik
  • VAR: Tomasz Kwiatkowski
  • AVAR: Pawel Pskit

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kritik virajda! Avrupa Ligi'nde haftanın hakemleri belli oldu! - 2. Resim

MIDTJYLAND - FENERBAHÇE

  • Orta hakem: Luis Godinho
  • Yardımcı hakemler: Rui Teixeira, Pedro Almeida
  • VAR: Helder Malheiro
  • AVAR: Fabio Oliveira Melo

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kritik virajda! Avrupa Ligi'nde haftanın hakemleri belli oldu! - 3. Resim

AJAX - GALATASARAY

  • Orta hakem: Jesus Gil Manzano
  • Yardımcı hakemler: Diego Barbero, Angel Nevado
  • VAR: Carlos del Cerro Grande
  • AVAR: Alejandro Hernández

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kritik virajda! Avrupa Ligi'nde haftanın hakemleri belli oldu! - 4. Resim

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Kaynak: UEFA.com

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