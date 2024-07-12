Beşiktaş forvetine kavuştu! Ciro Immobile'yi KAP'a bildirdi
Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
12 Temmuz 2024 21:37 - Güncelleme : 12 Temmuz 2024 22:02
Son dakika haberi... Beşiktaş, Serie A ekiplerinden Lazio'nun forveti Immobile'nin transferi için resmi görüşmelere başlandığını KAP'a duyurdu.
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını hızlandıran siyah-beyazlı ekip, Lazio'nun golcüsü Ciro Immobile'nin transferi için resmi görüşmelere başlandığını KAP aracılığı ile duyurdu.
SEZON KARNESİ
Geçtiğimiz sezonu İtalyan kulüp Lazio'da geçiren Immobile, 43 resmi maçta 11 gol atarken İtalya Serie A'da toplam 4 kez gol kralı oldu.
Kaynak: tgrthaber.com