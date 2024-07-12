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Beşiktaş forvetine kavuştu! Ciro Immobile'yi KAP'a bildirdi

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
12 Temmuz 2024 21:37 - Güncelleme : 12 Temmuz 2024 22:02
Beşiktaş forvetine kavuştu! Ciro Immobile&#039;yi KAP&#039;a bildirdi

Son dakika haberi... Beşiktaş, Serie A ekiplerinden Lazio'nun forveti Immobile'nin transferi için resmi görüşmelere başlandığını KAP'a duyurdu. 

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını hızlandıran siyah-beyazlı ekip, Lazio'nun golcüsü Ciro Immobile'nin transferi için resmi görüşmelere başlandığını KAP aracılığı ile duyurdu. 

Beşiktaş forvetine kavuştu! Ciro Immobile'yi KAP'a bildirdi - 1. Resim

SEZON KARNESİ

Geçtiğimiz sezonu İtalyan kulüp Lazio'da geçiren Immobile, 43 resmi maçta 11 gol atarken İtalya Serie A'da toplam 4 kez gol kralı oldu.

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Kaynak: tgrthaber.com
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