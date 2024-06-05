Beşiktaş, Giovanni van Bronckhorst'u açıkladı!

05 Haziran 2024 19:10 - Güncelleme : 05 Haziran 2024 19:16

Beşiktaş bir süredir devam eden teknik direktör arayışlarına son noktayı koydu.

Siyah-beyazlı kulüp, Hollandalı teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'la anlaştı.

Giovanni Van Bronckhorst'un yardımcılıklarını Jean Paul van Gastel ve Serdar Topraktepe'nin yapacağı belirtildi.

KAP AÇIKLAMASI GELDİ

KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Giovanni van Bronckhorst ile bugün 2025-2026 sezonu sonuna kadar ve 2026-2027 sezonu için 1 yıl opsiyonlu olacak şekilde sözleşme imzalanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

KARİYER YOLCULUĞU

49 yaşındaki teknik adam, 2011 yılında Feyenoord'da yardımcı antrenör olarak başladığı kariyerine, Hollanda ekibinin U21 takımında, 2012 yılında teknik direktörlüğe terfi ederek devam etti.

2015-2019 yılları arası Feyenoord A takımı teknik direktörlüğü görevini yapan ve başarılı günler geçiren Giovanni van Bronckhorst, Ocak 2020 ve Aralık 2020'de Çin ekibi Guangzhou City'yi çalıştırdı.

2022 AVRUPA LİGİ'NDE FİNAL OYNADI

Giovanni van Bronckhorst, Rangers ile 2021-22 sezonunda İskoçya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşmıştı. Ayrıca Hollandalı teknik adam, İskoç ekibine 2021-2022 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde final oynatmış ancak finalde Alman ekibi Frankfurt'a penaltılar sonucu 5-4 kaybetmişti.