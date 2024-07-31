Beşiktaş Hırvat golcü Rebic'in sözleşmesini feshetti!

31 Temmuz 2024 21:08 - Güncelleme : 31 Temmuz 2024 21:11

Sevilla, En-Nesyri'nin yerini Iheanacho'yu transfer etti!

Sevilla, En-Nesyri'nin yerini Iheanacho'yu transfer etti!

Beşiktaş, Hırvat futbolcusu Ante Rebic’in sözleşmesinin feshedildiğini sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla açıkladı.

İŞTE O AÇIKLAMA

Beşiktaş Futbol A.Ş., profesyonel futbolcu Ante Rebic’in sözleşmesinin feshedildiğini KAP’a bildirdi. Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şöyle: “Profesyonel futbolcumuz Ante Rebic ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmiştir.”