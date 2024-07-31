Beşiktaş Hırvat golcü Rebic'in sözleşmesini feshetti!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
31 Temmuz 2024 21:08 - Güncelleme : 31 Temmuz 2024 21:11
Beşiktaş, Ante Rebic’in sözleşmesinin feshedildiğini sosyal medyadan duyurdu.
Beşiktaş, Hırvat futbolcusu Ante Rebic’in sözleşmesinin feshedildiğini sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla açıkladı.
İŞTE O AÇIKLAMA
Beşiktaş Futbol A.Ş., profesyonel futbolcu Ante Rebic’in sözleşmesinin feshedildiğini KAP’a bildirdi. Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şöyle: “Profesyonel futbolcumuz Ante Rebic ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmiştir.”
Kaynak: tgrthaber.com