Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel görüştükleri yıldız futbolcuyu duyurdu! Federico Chiesa'nın menajerinden açıklama geldi

11 Ağustos 2024 17:16 - Güncelleme : 11 Ağustos 2024 17:19

Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, siyah-beyazlı takımın gündemine dair açıklamalarda bulundu.

Yücel, Juventus'un yıldız hücumcusu Federico Chiesa'nın transferi hakkında açıklamalarda bulundu.

"TEKLİFİMİZİ YAPTIK"

TRT Spor'a konuşan Hüseyin Yücel, "Son günlerde Juventus'un oyuncusu Federico Chiesa'nın adı Beşiktaş'la çok fazla anıldı, hala da anılmaya devam ediyor. Kendisiyle yaklaşık 10 gündür ilgilendiğimiz doğru. Bugüne kadar yürütmüş olduğumuz şeffaf iletişim kapsamında belirtmek isterim ki oyuncunun 9 milyon euro maaş, kulübünün ise 15 milyon euro bonservis beklentisi var. Şu anda 7 kulüp devrede. Biz teklifimizi yaptık ancak beklentileri çok rasyonel değil, karşılamak da pek mümkün gözükmüyor." ifadelerini kullandı.

"GÜNDEMDEN KALKMIŞTIR"

Yücel, "Futbolda kulüplerin zaman zaman düştükleri hatalara bir yenisini eklememek için hassas davranmak zorundayız. Beşiktaş'ın menfaatleri futbolcu isimlerinden çok daha önemlidir. Dolayısıyla bugün itibarıyla Chiesa, Beşiktaş'ın gündeminden kalkmıştır." dedi.

CHİESA'NIN MENAJERİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel'in, Juventus'un yıldızı Federico Chiesa'nın transferi hakkında yaptığı açıklamalara İtalyan futbolcunun menajerinden cevap geldi.

Chiesa'nın temsilcisi Ramadan Fali Ramadani, Sky Sport'a konuştu.

"BEŞİKTAŞ İLE PAZARLIK YAPMADIM"

Ramadani, Yücel'in yüksek maliyeti nedeniyle Chiesa'nın transferinden vazgeçtikleri yönündeki açıklamasının sorulması üzerine "Söz konusu kişiyi tanımıyorum ve Federico için Beşiktaş ile hiçbir zaman pazarlık yapmadım" şeklinde konuştu.

37 MAÇTA 10 GOL-3 ASİST

26 yaşındaki yıldız futbolcu, geride kalan sezonda 37 maça çıkarak 10 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.