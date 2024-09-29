Beşiktaş kafilesi, Kayseri'de!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
29 Eylül 2024 20:19 - Güncelleme : 29 Eylül 2024 20:21
Beşiktaş futbolcuları ve teknik heyet Süper Lig'deki Kayserispor maçı için Kayseri'ye ulaştı.
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın deplasmanda Bellona Kayserispor'a konuk olacak Beşiktaş, Kayseri'ye geldi.
İstanbul'dan uçakla Kayseri Havalimanı'na gelen siyah-beyazlı kafileyi, bir grup taraftar karşıladı.
Takımlarına destek veren taraftarlar, sevgi gösterisinde bulundukları teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'a çiçek verdi.
Siyah-beyazlı taraftarlar, kafileyi konaklayacağı otele meşale yakarak uğurladı.
Bellona Kayserispor ile Beşiktaş yarın saat 20.00'de RHG Enertürk Enerji Stadı'nda karşılaşacak.
Kaynak: tgrthaber.com