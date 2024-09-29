Tgrt Haber
Haberler>Futbol>Beşiktaş kafilesi, Kayseri'de!

Beşiktaş kafilesi, Kayseri'de!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
29 Eylül 2024 20:19 - Güncelleme : 29 Eylül 2024 20:21
Beşiktaş kafilesi, Kayseri&#039;de!

Beşiktaş futbolcuları ve teknik heyet Süper Lig'deki Kayserispor maçı için Kayseri'ye ulaştı.

Trendyol Süper Lig​'in 7. haftasında yarın deplasmanda Bellona Kayserispor'a konuk olacak Beşiktaş​, Kayseri​'ye geldi.

İstanbul'dan uçakla Kayseri Havalimanı'na gelen siyah-beyazlı kafileyi, bir grup taraftar karşıladı.

Takımlarına destek veren taraftarlar, sevgi gösterisinde bulundukları teknik direktör Giovanni van Bronckhorst​'a çiçek verdi.

Siyah-beyazlı taraftarlar, kafileyi konaklayacağı otele meşale yakarak uğurladı.

Bellona Kayserispor ile Beşiktaş yarın saat 20.00'de RHG Enertürk Enerji Stadı'nda karşılaşacak.

Beşiktaş'tan sezona üst üste 5. kez galibiyetle başlangıç

İlgili Haberler

Kaynak: tgrthaber.com
beşiktaşkayserigiovanni van bronckhorsttrendyol süper lig

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...