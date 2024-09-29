Beşiktaş, Kayserispor'a konuk oluyor! Muhtemel 11'ler

29 Eylül 2024 13:18 - Güncelleme : 29 Eylül 2024 13:29

Süper Lig'in 7. haftasının kapanış maçında Beşiktaş, Kayserispor'a konuk olacak. Yarın oynanacak zorlu maç öncesi siyah-beyazlı takımın ilk 11'i netleşiyor. İşte tüm detaylar...

Beşiktaş​, Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında yarın deplasmanda Kayserispor​ ile karşılaşacak.

Ligde siyah-beyazlılar 4 galibiyet ve 1 beraberlikle topladığı 13 puanla 3. sırada yer alıyor. Sarı-kırmızılar ise 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle aldığı 3 puanla 17. sırada bulunuyor.

BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11'İ

Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Al Musrati, Gedson, Joao Mario, Rashica, Rafa Silva, Immobile.

KAYSERİSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Kayserispor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.

Kayserispor - Beşiktaş maçı 30 Eylül Pazartesi (yarın) saat 20.00'de başlayacak. Zorlu mücadele beIN Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Kayserispor - Beşiktaş karşılaşmasını hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan’ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Hakan Yemişken yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Erdem Mertoğlu olacak.

SÜPER LİG'DE 47. RANDEVU

Kayserispor ile Beşiktaş, bugüne kadar Süper Lig’de 46 kez karşı karşıya geldi.

Geride kalan müsabakalarda siyah-beyazlılar 27, sarı-kırmızılılar ise 10 kez sahadan galip ayrılırken, 9 müsabaka da beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu maçlarda Beşiktaş 74 kez rakip fileleri havalandırırken, Kayserispor da 43 gol attı. İki takım arasında geçtiğimiz sezon Kayseri’de oynanan mücadele golsüz eşitlikle sonuçlandı.

NECİP UYSAL VE AL-MUSRATİ YOK

Beşiktaş'ta Necip Uysal ve Al-Musrati dışında sakatlık problemi yaşayan oyuncu bulunmuyor.

Takım kaptanlarından Necip Uysal, antrenmanda geçirdiği rotasyonel travma sonrası ön çapraz bağ yaralanması tespit edildiği için cerrahi operasyon geçirmişti. Siyah-beyazlılarda sol uyluk üst iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edilen Libyalı orta saha oyuncusu Al-Musrati de sakatlığı nedeniyle Kayseri deplasmanında forma giyemeyecek.

ARTHUR MASUAKU CEZALI

Siyah-beyazlılarda geçtiğimiz hafta Eyüpspor müsabakasında sarı kart gören Demokratik Kongolu savunma oyuncusu Arthur Masuaku, yarın Kayserispor karşısında forma giyemeyecek.