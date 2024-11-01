Beşiktaş kulübü taraftarına çağrıda bulundu!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
01 Kasım 2024 19:55 - Güncelleme : 01 Kasım 2024 19:59
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de oynayacağı Kasımpaşa maçına gelecek taraftarların 'beyaz' forma giymesi için çağrıda bulundu.
Trendyol Süper Lig'in 11. hafta maçında Kasımpaşa'yı evinde misafir edecek Beşiktaş'tan taraftarlarına çağrı geldi. Siyah-beyazlılar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kasımpaşa maçı öncesi taraftarlarına çağrıda bulundu.
Taraftarların 'beyaz' forma giymesini isteyen Beşiktaş'ın paylaşımında, "Kasımpaşa maçına beyaz formalarımızı giyerek geliyoruz" denildi.
Kaynak: tgrthaber.com