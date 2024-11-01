Tgrt Haber
Haberler>Futbol>Beşiktaş kulübü taraftarına çağrıda bulundu!

Beşiktaş kulübü taraftarına çağrıda bulundu!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
01 Kasım 2024 19:55 - Güncelleme : 01 Kasım 2024 19:59
Beşiktaş kulübü taraftarına çağrıda bulundu!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de oynayacağı Kasımpaşa maçına gelecek taraftarların 'beyaz' forma giymesi için çağrıda bulundu.

Trendyol Süper Lig​'in 11. hafta maçında Kasımpaşa​'yı evinde misafir edecek Beşiktaş​'tan taraftarlarına çağrı geldi. Siyah-beyazlılar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kasımpaşa maçı öncesi taraftarlarına çağrıda bulundu.

Taraftarların 'beyaz' forma giymesini isteyen Beşiktaş'ın paylaşımında, "Kasımpaşa maçına beyaz formalarımızı giyerek geliyoruz" denildi.

İlgili Haberler

Kaynak: tgrthaber.com
beşiktaşkasımpaşatrendyol süper ligtaraftarmac

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...